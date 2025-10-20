Naši Portali
IZRAVNO U LP

Sjajne vijesti za Dinamo, ovo samo pokazuje koliko su plavi moćni

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.10.2025.
u 18:45

S trenutnim plasmanom i visokim europskim koeficijentom od 43.000 bodova, Dinamo bi, prema UEFA-inim pravilima, izborio izravan ulazak u Ligu prvaka sljedeće sezone kada bi se sada prvenstvo završilo

Nogometaši Dinama svladali su u subotu Osijek s 2:1 u desetom kolu SuperSport HNL-a te tako nastavili pozitivan niz. Stoperi Scott McKenna i Sergi Dominguez postigli su golove za Dinamo, dok je Šimun Mikolčić zabio počasni gol za Osijek.

Pobjedom je Dinamo zadržao prvo mjesto na ljestvici s 22 boda, uz bolju gol-razliku (+14) od drugoplasiranog Hajduka (+10). S trenutnim plasmanom i visokim europskim koeficijentom od 43.000 bodova, Dinamo bi, prema UEFA-inim pravilima, izborio izravan ulazak u Ligu prvaka sljedeće sezone kada bi se sada prvenstvo završilo budući da prvaci između 11. i 55. mjesta s najboljim koeficijentom dobivaju dodatno mjesto, ako osvajač Lige prvaka već ima zajamčen nastup. 

Ispred Dinama su samo Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos, Salzburg i Kopenhagen, ali nijedan nije vodeći u svojoj ligi. U Europskoj ligi Dinamo gura odlično s dvije uvodne pobjede, a već u četvrtak gostuje kod Malmoa u trećem kolu, što je nova prilika za povećanje koeficijenta, samo tisuću bodova manje od Salzburga. Momčad Marija Kovačevića u odličnoj je poziciji za daljnji napredak.
BA
bacenheider
19:16 20.10.2025.

Ako nastave igrat ko protiv Lokomotive,Gorice onda od toga nece biti nista!

