Sjajne vijesti za Dinamo, ovo samo pokazuje koliko su plavi moćni

Nogometaši Dinama svladali su u subotu Osijek s 2:1 u desetom kolu SuperSport HNL-a te tako nastavili pozitivan niz. Stoperi Scott McKenna i Sergi Dominguez postigli su golove za Dinamo, dok je Šimun Mikolčić zabio počasni gol za Osijek.

Pobjedom je Dinamo zadržao prvo mjesto na ljestvici s 22 boda, uz bolju gol-razliku (+14) od drugoplasiranog Hajduka (+10). S trenutnim plasmanom i visokim europskim koeficijentom od 43.000 bodova, Dinamo bi, prema UEFA-inim pravilima, izborio izravan ulazak u Ligu prvaka sljedeće sezone kada bi se sada prvenstvo završilo budući da prvaci između 11. i 55. mjesta s najboljim koeficijentom dobivaju dodatno mjesto, ako osvajač Lige prvaka već ima zajamčen nastup.

🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 4 of them are currently leading their leagues.



If the situation remained this way, 🇭🇷 Dinamo Zagreb would be first in line to move from Q2 to league stage in case 🔵 UCL rebalancing occurs.



However, 🇳🇴… pic.twitter.com/PnSKj8eNuF — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 20, 2025

Ispred Dinama su samo Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos, Salzburg i Kopenhagen, ali nijedan nije vodeći u svojoj ligi. U Europskoj ligi Dinamo gura odlično s dvije uvodne pobjede, a već u četvrtak gostuje kod Malmoa u trećem kolu, što je nova prilika za povećanje koeficijenta, samo tisuću bodova manje od Salzburga. Momčad Marija Kovačevića u odličnoj je poziciji za daljnji napredak.