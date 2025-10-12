Izjednačen nestvaran rekord Mirka Filipovića, ovako nešto se rijetko viđa

Bivši UFC-ov prvak Charles Oliveira je pred domaćom publikom izborio 36 pobjedu u karijeri i treću u posljednjih šest nastupa. Brazilac se u oktogon vratio nakon što je u lipnju nokautom u prvoj rundi izgubio protiv Ilije Topurije u borbi za naslov u lakoj kategoriji.

Oliveira je na UFC Fight Night 261 priredbi u Rio de Janeiru uvjerljivim nastupom i ‘submissionom’ (face crank) u drugoj rundi pobijedio Poljaka Mateusza Gamrota, piše Croring.

Polovicom druge runde ‘do Bronxs’ je rušio poljskog borca i zaprijetio stražnjim gušenjem, ali nije uspio zavući podlakticu pod bradu protivnika.

Potom je izveo ‘face crank’ snažno pritisnuo Gamrota, koji se nakon kraćeg opiranja pokušao izvući, ali u tome nije uspio, te je tapkanjem predao meč.

– Važno je bilo pobijediti taj meč, a zatim dobiti priliku boriti se za naslov. Nema veze je li to BMF pojas ili divizijska titula – kazao je Charles Oliveira, pa dodao:

– To je bila velika borba koja će me gurnuti prema naslovu. Svi bi voljeli vidjeti okršaj protiv Maxa Hollowaya. Želim da to bude moja posljednja borba.

U sunaslovnom dvoboju je nekadašnji prvak muha kategorije Deiveson Figueiredo u tijesnom meču podijeljenom odlukom sudaca nadjačao Montela Jacksona. Brazilcu je to bila prva pobjeda nakon dva poraza u nizu.

Po završetku borbe u prijenosu se pojavila zanimljiva grafika koja je pokazala da se Charles Oliveira izjednačio s Mirkom Filipovićem. Naime, Cro Cop i Oliveira sada dijele rekord s najviše pobjeda prekidom (čak 21) ako se zbroje mečevi u UFC-u, PRIDE-u, WEC-u i Strikeforceu.

Rezultati UFC Fight Night 261 priredbe:

Charles Oliveira def. Mateusz Gamrot – Submission (face crank), 2. runda (2:48)

Deiveson Figueiredo def. Montel Jackson – podijeljena odluka sudaca (28–29, 29–28, 29–28)

Joel Álvarez def. Vicente Luque – jednoglasna odluka sudaca (30–26, 30–26, 30–26)

Mário Pinto def. Jhonata Diniz – TKO (punches), 2. runda (4:10)

Kaan Ofli def. Ricardo Ramos – Submission (rear-naked choke), 1. runda (3:02)

Uvodne borbe:

Michael Aswell def. Lucas Almeida – TKO (punches and elbow), 1. runda (1:42)

Jafel Filho def. Clayton Carpenter – Submission (kimura), 1. runda (4:42)

Vitor Petrino def. Thomas Petersen – KO (punches), 3. runda (0:26)

Beatriz Mesquita def. Irina Alekseeva – Submission (rear-naked choke), 2. runda (2:14)

Lucas Rocha def. Stewart Nicoll – jednoglasna odluka sudaca (30–27, 30–27, 30–27)

Julia Polastri def. Karolina Kowalkiewicz – TKO (head kick and punches), 3. runda (2:56)

Luan Lacerda def. Saimon Oliveira – Submission (armbar), 2. runda (3:55).