ANKETA Cro Cope, jesi li to ti? Stoper Hajduka u stilu hrvatske legende, za ovo nije dobio crveni

Početak utakmice šestog kola HNL-a u Varaždinu bio je za Hajduk ravan noćnoj mori. Domaćin je u svega osam minuta, golovima Alekse Latkovića i autogolom Ivice Ivušića, stekao prednost od 2:0, što je unijelo veliku nervozu u redove splitske momčadi. Frustracija je kulminirala potezom stopera Rona Racija, koji je svoju problematičnu večer započeo već u 18. minuti kada je zbog prekršaja nad Tavaresom zaradio prvi žuti karton. Sudac Patrik Kolarić tada ga je samo opomenuo, no upozorenje kao da nije doprlo do braniča bilih.

Samo desetak minuta kasnije, u 28. minuti, Raci je ponovno bio u glavnoj ulozi, riskirajući isključenje neobjašnjivim potezom. U duelu na sredini terena s igračem Varaždina Mamutom, stoper Hajduka je izveo potez koji nema nikakve veze s nogometom. U maniri iskusnog hrvača, obgrlio je suparnika rukama oko poprsja i čvrsto ga stisnuo u zahvat koji je trajao nekoliko sekundi. Bio je to očit prekršaj za drugu javnu opomenu, no sudac Kolarić je, na opće iznenađenje, samo dosudio prekršaj i ostavio Racija u igri.

SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE

Reakcija s klupe splitske momčadi govorila je više od riječi. Trener Gonzalo Garcia nije mogao sakriti frustraciju te je nemoćno kolutao očima, svjestan da je njegov igrač napravio neoprostivu glupost i da ga je samo sudačka milost spasila od crvenog kartona. Kako ne bi dalje riskirao, Garcia je na poluvremenu donio jedinu logičnu odluku – ostavio je Racija u svlačionici, preduhitrivši tako gotovo sigurno isključenje u nastavku. Racijev grubi potez mnoge je podsjetio na stil borbe jedne od najvećih hrvatskih sportskih legendi.

Taj potez izazvao je asocijacije na Mirka "Cro Copa" Filipovića. Referenca je, naravno, ironična, no podsjetnik na beskompromisnu snagu je jasan. Filipović, legendarni borac čiji nadimak potječe iz vremena kada je bio pripadnik ATJ Lučko, proslavio se razornim udarcima i legendarnom izrekom "Desna noga – bolnica, lijeva noga – groblje". Iako Racijev zahvat nije bio ni blizu Mirkove vještine, grubost i stil više su pripadali ringu nego nogometnom travnjaku. Hajduk je na kraju imao sreće što je utakmicu nastavio s kompletnim sastavom, a odluka suca Kolarića ostat će predmetom rasprava