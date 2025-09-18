Stipe Miočić objavio fotku s Cro Copom, fanovi u transu, evo što im pišu

Stipe Miočić je moćnom objavom podsjetio na snagu sportskog prijateljstva. Fotografija na kojoj pozira uz Mirka Filipovića - Cro Copa skupila je gotovo deset tisuća lajkova u prvom satu nakon objave. I sam Cro Cop podijelio je istu sliku, pojačavši emotivni naboj jednom riječju: "Brat". Ta riječ sažela je sve – godine uvažavanja i neraskidivu vezu koja ih spaja izvan oktogona. Fanovi su u komentarima izrazili oduševljenje, nazivajući ih "kraljevima" i "ponosom Hrvatske".

Prizor je nastao tijekom nedavnog FNC 24 spektakla u Areni Zagreb. Stipe Miočić bio je poseban gost, a njegova je prisutnost izazvala euforiju. Osim druženja s fanovima, Miočić je imao čast predati pojas novom prvaku teške kategorije, Ivanu Vitasoviću. Cijelu večer proveo je uz oktogon, a društvo mu je pravio upravo Mirko Filipović, čime su zajedno iskazali podršku domaćoj borilačkoj sceni. Prijateljstvo dvojice boraca seže daleko u prošlost. Iako rođen u Ohiju, Stipe nikada nije krio hrvatske korijene, a upravo su ga Mirkovi nastupi motivirali da se počne baviti ovim sportom. Njihov prvi susret dogodio se prije više od deset godina, kada je Miočić posjetio Hrvatsku kako bi upoznao svog idola. Cro Cop ga je srdačno ugostio, a Miočić je taj dan kasnije opisao kao "najbolji dan ikad", ispunivši svoj dječački san.

Taj susret bio je početak velikog prijateljstva. Cro Cop, koji je Miočićevu karijeru pratio od početaka u UFC-u, odmah je prepoznao njegov talent. Tijekom godina razmijenili su brojna iskustva i savjete, a njihova veza, izgrađena na zajedničkoj strasti i hrvatskom ponosu, prerasla je u istinsko bratstvo koje danas s ponosom pokazuju svima.