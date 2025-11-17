Izbjegnut potencijalni kaos: Crnogorska policija zaustavila dolazak Delija i Grobara

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 gostuje u Podgorici kod Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. U susjednoj državi vlada napeta atmosfera uoči utakmice, a tamošnja policija zaoštrila je osiguranje nakon jučerašnjeg napada na skupinu hrvatskih navijača.

Napadači su im prepriječili put na magistrali i palicama im razbili prozore i retrovizore na automobilu. Stoga se danas ništa ne prepušta slučaju pa su hrvatski navijači do granice stigli u pratnji hrvatske policije nakon što su autobusom stigli do zračne luke u Dubrovniku. Po prelasku granice, preuzela ih je crnogorska policija i pratila ih do glavnog grada.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Gol.hr piše i kako je policija uspjela zaustaviti ulazak pripadnika navijačkih skupina Grobara i Delija u Podgoricu. Oni su htjeli pripremiti sačekušu hrvatskim navijačima koji su u Pogoricu stigli autobusima, osobnim automobila i kombijima. Nasreću, policija dobro odrađuje svoj posao te je izbjegnut potencijalni sukob.