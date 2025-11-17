Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽARENA ATMOSFERA

Izbjegnut potencijalni kaos: Crnogorska policija zaustavila dolazak Delija i Grobara

Prag: Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.11.2025.
u 17:38

Hrvatski navijači u glavni grad Crne Gore stigli su u pratnji policije.

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 gostuje u Podgorici kod Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. U susjednoj državi vlada napeta atmosfera uoči utakmice, a tamošnja policija zaoštrila je osiguranje nakon jučerašnjeg napada na skupinu hrvatskih navijača.

Napadači su im prepriječili put na magistrali i palicama im razbili prozore i retrovizore na automobilu. Stoga se danas ništa ne prepušta slučaju pa su hrvatski navijači do granice stigli u pratnji hrvatske policije nakon što su autobusom stigli do zračne luke u Dubrovniku. Po prelasku granice, preuzela ih je crnogorska policija i pratila ih do glavnog grada.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Gol.hr piše i kako je policija uspjela zaustaviti ulazak pripadnika navijačkih skupina Grobara i Delija u Podgoricu. Oni su htjeli pripremiti sačekušu hrvatskim navijačima koji su u Pogoricu stigli autobusima, osobnim automobila i kombijima. Nasreću, policija dobro odrađuje svoj posao te je izbjegnut potencijalni sukob.
Ključne riječi
delije Grobari hrvatski navijači Crna Gora

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
18:04 17.11.2025.

Sačekuša? Koji je to izraz? I čiji? Naš nije.

Avatar Krupe
Krupe
17:54 17.11.2025.

Vučić tu sigurno nešto muti iz više razloga. Prvi je da prikaže Crnu Goru nesigurnu kao Srbijicu i daleko od EU....Drugi je da skrene pažnju javnosti s nereda u Srbijici. A treći je, naravno, iz osobne želje da napakosti i Hrvatima i Crnogorcima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Slovakia v Germany
Video sadržaj
IGRA SE VEČERAS

Utakmica u kojoj ne igra Hrvatska će odrediti sudbinu vatrenih na svjetskom prvenstvu

Podsjetimo, kad bi se Hrvatska našla u prvoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz druge jakosne skupine bili bi joj Njemačka, Maroko, Italija, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja i Austrija. Kad bi se Hrvatska našla u drugoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz prve bili bi joj Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka, SAD, Kanada i Meksiko

Učitaj još

Kupnja