Dolazak hrvatskih navijača u Podgoricu na kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. pretvorio se u operaciju visokog rizika. Crnogorska policija poduzela je opsežne mjere osiguranja kako bi spriječila bilo kakve nerede. Ulice u blizini stadiona su zatvorene, dronovi nadziru svaki pokret, a kontrole na graničnim prijelazima i u samom gradu su pojačane. Uoči susreta uhićene su i dvije osobe za koje se sumnjalo da bi mogle izazvati nerede, uključujući i Miloša Lukovca, koji se povezuje s vlastima u Beogradu. Očekivani dolazak oko 550 navijača, čije je putovanje organizirao Hrvatski nogometni savez putem programa vjernosti i navijačkih skupina, odvija se pod budnim okom snaga reda. Glavnina navijača, njih oko četiristotinjak, stigla je konvojem iz Dubrovnika čija se ruta držala u tajnosti kako bi se izbjegle moguće zasjede. Video pogledajte OVDJE.
Kao da napeta sigurnosna situacija nije dovoljna, cijeloj Crnoj Gori prijeti i neuobičajena prirodna pojava. Naime, crnogorska meteorološka služba izdala je crveni meteoalarm za cijelu zemlju, upozoravajući na mogućnost ekstremno jake kiše i tuče. Ova je vijest unijela dodatnu zabrinutost, ne samo među navijačima, već i među organizatorima, jer se postavilo pitanje hoće li travnjak stadiona pod Goricom izdržati takve vremenske nepogode i hoće li se utakmica uopće moći odigrati u regularnim uvjetima.Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru
Uvertira u utakmicu nažalost je imala i ružnu epizodu. Dan prije susreta skupina hrvatskih navijača napadnuta je na cesti između Budve i Cetinja. Na njihovom kombiju splitskih registarskih oznaka razbijena su stakla i retrovizori, no srećom, radilo se o izoliranom incidentu. Vedran Pajić, predstavnik hrvatskih navijača u FIFA-i i UEFA-i, istaknuo je kako je prijem u samoj Podgorici bio iznimno gostoljubiv. "Koliko znamo, to je unutarnje pitanje Crne Gore, a utakmica je samo povod za obračune. Hrvatski navijači poslužili su kao sredstvo. U Podgorici nismo imali ama baš nikakvih problema", poručio je Pajić, dodajući kako se vjeruje da iza napada ne stoje Crnogorci, već srpski nacionalisti koji žele narušiti dobre odnose dviju država.
AV je Šešeljev učenik, što radikalniji to popularniji, već više od 30god taj bolesnik radi nemire u regiji.