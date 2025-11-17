Hrvatski navijači u specijalnom konvoju stigli u Podgoricu, prijeti i neobična pojava

Dolazak hrvatskih navijača u Podgoricu na kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. pretvorio se u operaciju visokog rizika. Crnogorska policija poduzela je opsežne mjere osiguranja kako bi spriječila bilo kakve nerede. Ulice u blizini stadiona su zatvorene, dronovi nadziru svaki pokret, a kontrole na graničnim prijelazima i u samom gradu su pojačane. Uoči susreta uhićene su i dvije osobe za koje se sumnjalo da bi mogle izazvati nerede, uključujući i Miloša Lukovca, koji se povezuje s vlastima u Beogradu. Očekivani dolazak oko 550 navijača, čije je putovanje organizirao Hrvatski nogometni savez putem programa vjernosti i navijačkih skupina, odvija se pod budnim okom snaga reda. Glavnina navijača, njih oko četiristotinjak, stigla je konvojem iz Dubrovnika čija se ruta držala u tajnosti kako bi se izbjegle moguće zasjede. Video pogledajte OVDJE.

Kao da napeta sigurnosna situacija nije dovoljna, cijeloj Crnoj Gori prijeti i neuobičajena prirodna pojava. Naime, crnogorska meteorološka služba izdala je crveni meteoalarm za cijelu zemlju, upozoravajući na mogućnost ekstremno jake kiše i tuče. Ova je vijest unijela dodatnu zabrinutost, ne samo među navijačima, već i među organizatorima, jer se postavilo pitanje hoće li travnjak stadiona pod Goricom izdržati takve vremenske nepogode i hoće li se utakmica uopće moći odigrati u regularnim uvjetima.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uvertira u utakmicu nažalost je imala i ružnu epizodu. Dan prije susreta skupina hrvatskih navijača napadnuta je na cesti između Budve i Cetinja. Na njihovom kombiju splitskih registarskih oznaka razbijena su stakla i retrovizori, no srećom, radilo se o izoliranom incidentu. Vedran Pajić, predstavnik hrvatskih navijača u FIFA-i i UEFA-i, istaknuo je kako je prijem u samoj Podgorici bio iznimno gostoljubiv. "Koliko znamo, to je unutarnje pitanje Crne Gore, a utakmica je samo povod za obračune. Hrvatski navijači poslužili su kao sredstvo. U Podgorici nismo imali ama baš nikakvih problema", poručio je Pajić, dodajući kako se vjeruje da iza napada ne stoje Crnogorci, već srpski nacionalisti koji žele narušiti dobre odnose dviju država.