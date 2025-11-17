Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
SVE SLUŽBE SU NA NOGAMA

Hrvatski navijači u specijalnom konvoju stigli u Podgoricu, prijeti i neobična pojava

Screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
17.11.2025.
u 16:41

Oko 550 hrvatskih navijača stiglo je u Podgoricu na ključnu kvalifikacijsku utakmicu protiv Crne Gore. Susret je proglašen događajem najvišeg rizika, a osim jakih policijskih snaga, dobrodošlicu im je poželio i crveni meteoalarm koji najavljuje ekstremne vremenske uvjete

Dolazak hrvatskih navijača u Podgoricu na kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. pretvorio se u operaciju visokog rizika. Crnogorska policija poduzela je opsežne mjere osiguranja kako bi spriječila bilo kakve nerede. Ulice u blizini stadiona su zatvorene, dronovi nadziru svaki pokret, a kontrole na graničnim prijelazima i u samom gradu su pojačane. Uoči susreta uhićene su i dvije osobe za koje se sumnjalo da bi mogle izazvati nerede, uključujući i Miloša Lukovca, koji se povezuje s vlastima u Beogradu. Očekivani dolazak oko 550 navijača, čije je putovanje organizirao Hrvatski nogometni savez putem programa vjernosti i navijačkih skupina, odvija se pod budnim okom snaga reda. Glavnina navijača, njih oko četiristotinjak, stigla je konvojem iz Dubrovnika čija se ruta držala u tajnosti kako bi se izbjegle moguće zasjede. Video pogledajte OVDJE.

Kao da napeta sigurnosna situacija nije dovoljna, cijeloj Crnoj Gori prijeti i neuobičajena prirodna pojava. Naime, crnogorska meteorološka služba izdala je crveni meteoalarm za cijelu zemlju, upozoravajući na mogućnost ekstremno jake kiše i tuče. Ova je vijest unijela dodatnu zabrinutost, ne samo među navijačima, već i među organizatorima, jer se postavilo pitanje hoće li travnjak stadiona pod Goricom izdržati takve vremenske nepogode i hoće li se utakmica uopće moći odigrati u regularnim uvjetima.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Uvertira u utakmicu nažalost je imala i ružnu epizodu. Dan prije susreta skupina hrvatskih navijača napadnuta je na cesti između Budve i Cetinja. Na njihovom kombiju splitskih registarskih oznaka razbijena su stakla i retrovizori, no srećom, radilo se o izoliranom incidentu. Vedran Pajić, predstavnik hrvatskih navijača u FIFA-i i UEFA-i, istaknuo je kako je prijem u samoj Podgorici bio iznimno gostoljubiv. "Koliko znamo, to je unutarnje pitanje Crne Gore, a utakmica je samo povod za obračune. Hrvatski navijači poslužili su kao sredstvo. U Podgorici nismo imali ama baš nikakvih problema", poručio je Pajić, dodajući kako se vjeruje da iza napada ne stoje Crnogorci, već srpski nacionalisti koji žele narušiti dobre odnose dviju država.
Ključne riječi
SP 2026. Crna Gora Navijači hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 4

Pogledaj Sve
NA
NANO
17:51 17.11.2025.

AV je Šešeljev učenik, što radikalniji to popularniji, već više od 30god taj bolesnik radi nemire u regiji.

Avatar Krupe
Krupe
17:40 17.11.2025.

Vučić tu sigurno nešto muti iz više razloga. Prvi je da prikaže Crnu Goru nesigurnu kao Srbijicu i daleko od EU....Drugi je da skrene pažnju javnosti s nereda u Srbijici. A treći je, naravno, iz osobne želje da napakosti i Hrvatima i Crnogorcima.

PE
Pentagon
18:00 17.11.2025.

Grobarići i delijice zaslužuju samo jedno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja