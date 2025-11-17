Invazija navijača Bosne i Hercegovine na Beč, pazite što spremaju: 'To nema nitko na svijetu'

Ulice Beča preplavile su tisuće navijača Bosne i Hercegovine. Mediji najavljuju "invaziju" s procjenama da će između 20.000 i 25.000 navijača doputovati kako bi podržali svoju reprezentaciju u ključnoj utakmici protiv Austrije na stadionu Ernst-Happel. Gradom odjekuju navijačke pjesme, vijore se zastave i pale se baklje. Ugostiteljski objekti prilagodili su se valu gostiju puštajući domaću glazbu, a lokalni mediji izvještavaju o nezabilježenoj energiji koju su donijeli navijači pristigli sa svih strana svijeta.

Dok su navijači zauzimali pozicije, put reprezentacije do Beča nije prošao bez poteškoća. Jak vjetar nakratko je odgodio polijetanje zrakoplova iz Sarajeva, no "Zmajevi" su na kraju sigurno sletjeli. Izabranici Sergeja Barbareza spremni su za povijesni meč. Iako Austrija slovi za favorita, nevjerojatna podrška s tribina mogla bi biti ključni faktor koji će pogurati bh. tim prema podvigu, jer navijači koji su stigli iz cijelog svijeta dokaz su jedinstvene povezanosti s timom.

Ulog u utakmici koja se igra u utorak ne može biti veći. Pobjeda reprezentaciji BiH osigurava izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Kalkulacije su jasne: Austrija vodi u skupini s 18 bodova, dok je BiH druga sa 16. Pobjeda je jedini rezultat koji "Zmajevima" jamči put na Mundijal. Svaki drugi ishod šalje Austriju na prvenstvo, dok bi BiH ostao neugodni baraž, natjecanje u kojem, kako navodi Sportsport.ba, kroz povijest nikada nisu imali sreće. O doigravanju se zato ni ne razmišlja.

Upravo će ta energija s tribina biti dvanaesti igrač za Barbarezov tim. Fenomen podrške koju ima reprezentacija BiH odavno je poznat, a Beč će ga sada iskusiti u punoj snazi. "Niko na svijetu nema navijače kao reprezentacija Bosne i Hercegovine", rečenica je koja se često čuje i potvrđuje na ulicama Beča. Očekuje se da će kultni stadion Ernst-Happel biti obojen u plavo-žute boje i da će se čuti gromoglasna pjesma. U takvim okolnostima, za "Zmajeve" će ovo biti domaća utakmica, a mnogi gradovi već se pripremaju za slavlje.