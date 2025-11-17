Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
PRED POVIJESNU UTAKMICU

Invazija navijača Bosne i Hercegovine na Beč, pazite što spremaju: 'To nema nitko na svijetu'

Tuzla: Navijači prate susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
17.11.2025.
u 17:36

Beč se priprema za pravu "invaziju" navijača Bosne i Hercegovine uoči odlučujuće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Više od 20.000 navijača stvara atmosferu kakvu austrijska prijestolnica ne pamti, pretvarajući gostujući teren u domaći

Ulice Beča preplavile su tisuće navijača Bosne i Hercegovine. Mediji najavljuju "invaziju" s procjenama da će između 20.000 i 25.000 navijača doputovati kako bi podržali svoju reprezentaciju u ključnoj utakmici protiv Austrije na stadionu Ernst-Happel. Gradom odjekuju navijačke pjesme, vijore se zastave i pale se baklje. Ugostiteljski objekti prilagodili su se valu gostiju puštajući domaću glazbu, a lokalni mediji izvještavaju o nezabilježenoj energiji koju su donijeli navijači pristigli sa svih strana svijeta.

Dok su navijači zauzimali pozicije, put reprezentacije do Beča nije prošao bez poteškoća. Jak vjetar nakratko je odgodio polijetanje zrakoplova iz Sarajeva, no "Zmajevi" su na kraju sigurno sletjeli. Izabranici Sergeja Barbareza spremni su za povijesni meč. Iako Austrija slovi za favorita, nevjerojatna podrška s tribina mogla bi biti ključni faktor koji će pogurati bh. tim prema podvigu, jer navijači koji su stigli iz cijelog svijeta dokaz su jedinstvene povezanosti s timom.

Ulog u utakmici koja se igra u utorak ne može biti veći. Pobjeda reprezentaciji BiH osigurava izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Kalkulacije su jasne: Austrija vodi u skupini s 18 bodova, dok je BiH druga sa 16. Pobjeda je jedini rezultat koji "Zmajevima" jamči put na Mundijal. Svaki drugi ishod šalje Austriju na prvenstvo, dok bi BiH ostao neugodni baraž, natjecanje u kojem, kako navodi Sportsport.ba, kroz povijest nikada nisu imali sreće. O doigravanju se zato ni ne razmišlja.

Upravo će ta energija s tribina biti dvanaesti igrač za Barbarezov tim. Fenomen podrške koju ima reprezentacija BiH odavno je poznat, a Beč će ga sada iskusiti u punoj snazi. "Niko na svijetu nema navijače kao reprezentacija Bosne i Hercegovine", rečenica je koja se često čuje i potvrđuje na ulicama Beča. Očekuje se da će kultni stadion Ernst-Happel biti obojen u plavo-žute boje i da će se čuti gromoglasna pjesma. U takvim okolnostima, za "Zmajeve" će ovo biti domaća utakmica, a mnogi gradovi već se pripremaju za slavlje.
Ključne riječi
Navijači BiH Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-16/PXL_101014_1335.jpg
Premium sadržaj
VELIKAN NAŠEG NOGOMETA

'Nakon nekoliko treninga, mislili smo da je Cico rođeni Crnogorac! Svi se sjećamo aviona i njegove kartice'

Na povratku iz Sofije, s punim plijenom "u prtljažniku", autobus je s podgoričkog aerodroma poveo pobjednike prema hotelu u centru grada. Navijači su pozdravljali sokolove, a u trenutku kad su stigli do hotela i poustajali sa svojih sjedala, Cico poviče šoferu: "Majstore, ne otvaraj! Daj zavrti još jedan krug po gradu! Nek' smo još malo zajedno...".

Učitaj još

Kupnja