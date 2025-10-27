Ivica Olić objavio popis igrača za susrete s Litvom i Mađarskom

Izbornik mlade hrvatske U-21 reprezentacije, Ivica Olić, objavio je popis igrača za predstojeće utakmice protiv Litve (13. studenoga, Velika Gorica) i Mađarske (18. studenoga, Budimpešta) u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine u Albaniji i Srbiji.

Na Olićevom popisu našli su se sljedeći igrači:

Vratari: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Toni Silić (Hajduk), Josip Cundeković (Dubrava).

Braniči: Branimir Mlačić (Hajduk), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzic (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Lyon), Luka Hodak (Hajduk), Šimun Hrgović (Hajduk), Domagoj Bukvić (Osijek).

Vezni: Luka Vrbančić (Osijek), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Šimun Mikolčić (Osijek), Ivan Katić (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Ante Kavelj (Gorica).

Napadači: Leon Grgić (Sturm), Fran Topić (Dinamo).

Pretpozivi: Jozo Vukman (Hrvace), Rocco Žiković (RB Salzburg), Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Branko Pavić (Dinamo), Oliver Lukić (RB Salzburg), Roko Brajković (Hajduk), Mate Antunović (Varaždin).

Mlada hrvatska U-21 reprezentacija okupit će se u Zagrebu 9. studenoga i do utakmice s Litvom 13. studenoga od 17 sati u Velikoj Gorici trenirati na travnjaku stadiona NK Trešnjevka. Reprezentacija u Budimpeštu putuje 16. studenoga, a utakmica je na rasporedu 18. studenoga od 20 sati.

“S obzirom na činjenicu da prvi put u ovom kvalifikacijskom ciklusu imamo dvije vezane utakmice, Litvu i Mađarsku, samim time imat ćemo manje vremena za uigravanje. Naš je fokus u potpunosti usmjeren na prvu utakmicu protiv Litve koja je, u odnosnu na naša prva dva protivnika, Tursku i Ukrajinu, momčad potpuno drukčijeg profila. Litavci su se u dosadašnjem tijeku kvalifikacija pokazali kao tvrd protivnik koji se jako dobro brani u formaciji 5-4-1, protiv Ukrajine su držali “nulu” do 70. minute, protiv Turske također pružili jak otpor, a s Mađarima remizirali. Očekuje nas, dakle, protivnik koji će nam postaviti jak obrambeni zid, što god duže budu čuvali aktivan rezultat utoliko će nam biti teže. Zato se moramo dobro pripremiti za tu utakmicu i nikako ne podcijeniti protivnika”, istaknuo je izbornik Ivica Olić.