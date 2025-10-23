Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Nova afera

Srpska policija jednog od najboljih sudaca Eurolige i ABA lige sumnjiči da je mafijaš

VL
Autor
Pripremio Dražen Brajdić
23.10.2025.
u 11:22

Nakon što je slovenski sudac Matej Boltauzer, od Eurolige doživotno suspendiran radi navodne krađe parfema u beogradskoj zračnoj luci, nešto slično ako ne i gore moglo bi se dogoditi još jednom poznatom košarkaškom sucu s prostora bivše SFRJ

Nakon što je slovenski sudac Matej Boltauzer, od Eurolige doživotno suspendiran radi navodne krađe parfema u beogradskoj zračnoj luci, nešto slično ako ne i gore moglo bi se dogoditi još jednom poznatom košarkaškom sucu s prostora bivše SFRJ.

Naime, prema izvješćima srbijanske nacionalne televizije (RTS) i tabloida Blic, u velikoj policijskoj akciji uhićen je Uroš Nikolić, uvaženi sudac utakmica Eurolige i regionalne ABA lige.

Prema Radio Televiziji Srbije, policija je u Nikolićevom stanu pronašla 250 tisuća eura pa je ovaj 40-godišnjak pritvoren u međunarodnoj policijskoj operaciji u kojoj je uhićeno 10 osoba.

Na sve to Blic dodaje sa se Nikolić sumnjiči da povezanost s organiziranom kriminalnom skupinom poznatom po imenu Vračarci.

Prema tom izvješću, sedam članova skupine Vračarci uhićeno je zbog sumnje da su posljednjih godina u Srbiji počinili dva ubojstva i izveli tri pokušaja ubojstva.

A kakvom je sucu riječ najbolje će reći to da je u posljednje četiri godine sudio na dva Final Foura Eurolige, 2021. u Kolnu i prošle godine u Berlinu.

Inače, kako piše Blic, Nikolić je u sudačkoj karijeri imao dvije situacije koje se i dana prepričavaju. Osim toga, Crvena zvezda je tražila da se Nikolić sankcionira zbog uništavanja sudačke svlačionice a kao dokaz klub je objavio i video snimku.
Ključne riječi
Uroš Nikolić košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja