Srpska policija jednog od najboljih sudaca Eurolige i ABA lige sumnjiči da je mafijaš

Nakon što je slovenski sudac Matej Boltauzer, od Eurolige doživotno suspendiran radi navodne krađe parfema u beogradskoj zračnoj luci, nešto slično ako ne i gore moglo bi se dogoditi još jednom poznatom košarkaškom sucu s prostora bivše SFRJ.

Naime, prema izvješćima srbijanske nacionalne televizije (RTS) i tabloida Blic, u velikoj policijskoj akciji uhićen je Uroš Nikolić, uvaženi sudac utakmica Eurolige i regionalne ABA lige.

Prema Radio Televiziji Srbije, policija je u Nikolićevom stanu pronašla 250 tisuća eura pa je ovaj 40-godišnjak pritvoren u međunarodnoj policijskoj operaciji u kojoj je uhićeno 10 osoba.

Na sve to Blic dodaje sa se Nikolić sumnjiči da povezanost s organiziranom kriminalnom skupinom poznatom po imenu Vračarci.

Prema tom izvješću, sedam članova skupine Vračarci uhićeno je zbog sumnje da su posljednjih godina u Srbiji počinili dva ubojstva i izveli tri pokušaja ubojstva.

A kakvom je sucu riječ najbolje će reći to da je u posljednje četiri godine sudio na dva Final Foura Eurolige, 2021. u Kolnu i prošle godine u Berlinu.

Inače, kako piše Blic, Nikolić je u sudačkoj karijeri imao dvije situacije koje se i dana prepričavaju. Osim toga, Crvena zvezda je tražila da se Nikolić sankcionira zbog uništavanja sudačke svlačionice a kao dokaz klub je objavio i video snimku.