Ivanušec prije finala Lige nacija: Imamo šansu za osvojiti zlato i jednu prednost ispred Španjolaca

Imamo više iskusnih igrača od španjolske reprezentacije, to je naša prilika, kazao je hrvatskih reprezentativac Luka Ivanušec na druženju s hrvatskim novinarima u hotelu reprezentacije u Schiedamu. Nakon što su "Vatreni" u prvom polufinalu Lige nacija nakon produžetaka pobijedili Nizozemsku, u četvrtak je Španjolska bila bolja od Italije.

"Gledali smo utakmicu, obje ekipe su sjajne, svejedno koga smo dobili. Španjolci su se pokazali kao bolji, sada ćemo ih analizirati dobro se pripremiti. I kod njih dolaze mlađi, dolazi smjena, Jesu kvalitetni, ali treba neko vrijeme za prilagodbu. Imamo više iskusnijih igrača, to je naša prilika," kazao je.

"Imamo svoje šanse, ako pokažemo igru kao protiv Nizozemske imamo velike prilike za zlato, imamo disciplinu, igramo kao jedan," dodao je krilni igrač Dinama.

Ivanušec je pomalo iznenađujuće dobio priliku u polufinalu protiv Nizozemske ispred Ivana Perišića, koji je zaigrao lijevog beka.

"Bilo je dobro, uvijek može bolje, ali puno je lakše igrati kada imaš u momčadi tako sjajnu veznu liniju u kojoj su Modrić, Kovačić i Brozović. Uz njih se puno uči, lijepo je igrati s njima," kazao je i nastavio: "Naša lijeva strana je dobro izgledala, dobro smo se pripremili, Ivan (Perišić) i ja smo pričali tijekom utakmice, imali smo dobu komunikaciju."

Osvrnuo se i na sjajnu atmosferu koja je vladala na stadionu De Kuip.

"Bilo je fantastično, igralo se kao u Hrvatskoj. Vjerujem da će na finalu biti još više naših navijača," dodao je.

Istaknuo je kako je momčad u dobrom fizičkom stanju s obzirom na kraj sezone i produžetke protiv Nizozemske.

"Dobro smo se pripremili. Odradili smo regeneraciju, dobro se osjećam. Spremni smo," naglasio je.

Poručio je kako je spreman izvoditi jedanesterce ako do njih dođe.

"Poslije svakog treninga ostanemo pucati jedanaesterce, ništa posebno. Ako ću ga trebati izvesti, neće biti problema," kazao je.

Ivanušec je za reprezentaciju debitirao u siječnju 2017. godine na "China Kupu" u susretu protiv Čilea, međutim nakon toga je sakupio još samo 12 nastupa.

Na EURO 2020. godine je upisao tri nastupa. Protiv Engleske nije zaigrao, u drugoj utakmici protiv Češke ušao je na poluvremenu umjesto Josipa Brekala, u trećoj protiv Škotske je u 76. minuti zamijenio Nikolu Vlašića dok je u osmini finala protiv Španjolaca ušao na kraju drugog produžetka. Međutim, na SP-u Katru ga nije bilo.

"To je izgradilo moj karakter nakon što nisam uspio otići na Svjetsko prvenstvo. Ponosan sam koliko sam se uspio dići i vratiti. Na meni je samo da nastavim raditi, držati taj nivo igre," poručio je Ivanušec.

Do sada je u dresu "Vatrenih" upisao samo jedan pogodak no i taj je bio dovoljan kako bi se upisao u povijest kao najmlađi strijelac u povijesti "Vatrenih". Do prvijenca u "kockastom" dresu je stigao u 2017. protiv Kine postigavši gol sa 18 godina, jednim mjesecom i 19 dana.

Do tada je rekord držao Ivan Rakitić koji je prvi gol za Hrvatsku protiv Andore postigao s 19 godina, šest mjeseci i dva dana.