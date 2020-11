Imao optužnicu za silovanje, bio je već otpisan u Dinamu...

Nevjerojatno, gotovo je za filmsku priču taj Iyayi Believe Atiemwen, igrač koji je neočekivano ušao na travnjak dosadne utakmice Dinamo – Wolfsberger u Europskoj ligi i samo koju minutu kasnije postigao pogodak koji je maksimirsku momčad odveo na prvo mjesto ljestvice u skupini. Naime, Atiemwen je već bio praktički otpisan u Dinamu, plavi su ga nudili nekim našim prvoligašima, željeli su da ode na posudbu, ali nitko nije bio zainteresiran. I onda se iznenada pojavio na popisu igrača za Europsku ligu, protiv Lokomotive u prošlom kolu dobio je minutu-dvije za prvi nastup, a sad se prometnuo u Dinamova junaka. Nakon majstorskog primanja lopte i okreta, pogodio je mrežu austrijske momčadi, dotad lidera skupine, za veliku Dinamovu pobjedu.

No, krenimo redom. Atiemwen je rođen 1996. godine u mjestu Ogbeu u Nigeriji. I tamo je po nigerijskoj prašini počeo trčati za loptom, želio je postati nogometaš. Nigerija je zemlja nogometa i on se vidio u tome. S 18 godina otišao je iz svoje zemlje, zaputio se u Cipar, pa odande u turske klubove, a iz Rizespora je u veljači 2018. došao u Goricu kao slobodan igrač.

I tamo je počeo igrati ludo dobro, uveo je Goricu u Prvu HNL, pa i tu nastavio sa sjajnim partijama, a u siječnju 2019. Dinamo ga je doveo za gotovo nevjerojatnih 2,7 milijuna eura te je treći igrač Dinama po visini plaćene odštete (Split je za Roga dobio od Dinama pet, a Lokomotiva za Ivanušeca tri milijuna eura).

Kada se događao taj transfer bili smo s Dinamom na pripremama u Turskoj. Trener Nenad Bjelica nije bio baš zagrijan za Belog, kako ga zovu zbog srednjeg imena (Believe), pa je krenula priča da mu je Dinamo samo prolazna stanica, da će brzo otići k Zoranu Mamiću na Arapski poluotok. No, to se nije dogodilo i Atiemwen se priključio plavima. Nije blistao, imao je i privatnih problema, suočio se s optužbama za silovanje i nasilništvo, mučile su ga i ozljede.

Korona ga gurnula u momčad

U veljači ove godine posuđen je Lokomotivi, ali ni tamo se nije naigrao, pa se onda i ozlijedio, no ljetos se vratio u Dinamo i oporavljao od ozljede. Nije bio ni blizu prvoj momčadi, a onda je Zoran Mamić odlučio i njega i Izeta Hajrovića priključiti sastavu kad su neki planirani dolasci propali. Vratio je i Marija Gavranovića i zasad se čini da su to bili dobri potezi, Gavranović se već iskazao kao strijelac otkako se vratio, Hajrović je odigrao jednu dobru utakmicu, a sad je Atiemwen svojim sjajnim pogotkom donio Dinamu izuzetno važnu pobjedu nad Wolfsbergerom.

Istina, da mnogi igrači nisu zaraženi koronavirusom pa ne mogu kandidirati za utakmicu, Atiemwen zacijelo ne bi bio ni na klupi za pričuve, a njegov ulazak i pogodak svakako su bili iznenađenje za veliku većinu.

Gol me podsjetio na Goricu

– Ova nam pobjeda puno znači, dovela nas je na vrh ljestvice, a meni dala dodatno samopouzdanje. Možda je taj gol nekome iznenađenje, ali meni i nije toliko... Vjerujem u sebe, znam što mogu i samo sam čekao priliku. Kad je Majer ubacio loptu, primio sam je prsima i instinktivno reagirao, iz okreta sam gađao u suprotni kut. Očito sam dobro naciljao i, srećom, ušla je. Odmah su mi mislima prošli trenuci u dresu Gorice kada sam dobro igrao i kada sam si i osigurao dolazak u Dinamo – kazao je dan nakon utakmice Atiemwen i objasnio zašto ga tako dugo nije bilo:

– Osjećam se jako dobro, pogotovo nakon ovog pogotka. Nisam htio brzati s povratkom, nisam htio riskirati. Spreman sam i preda mnom je osnovni zadatak da treneru i suigračima pokažem koliko vrijedim i da pomognem momčadi. Nadam se da sam nakon ove utakmice na dobrom putu.

– Bila je to naša zajednička odluka, plan iz poluvremena. Kad je Wolfsberger ostao s igračem manje, zaigrao je s tri stopera, a mi smo, neželjeno, počeli ubacivati loptu centaršutevima što je suparnicima odgovaralo. Zato je planski ušao Atiemwen, željeli smo igrati više kroz sredinu, s više kombinatorike, a za to nam je uz Gavranovića trebao i drugi napadač – kazao je Alen Petenac koji je vodio momčad s obzirom na odsutnost Zorana Mamića i Damira Krznara.

Sad bi bilo sjajno pobijediti u Klagenfurtu i napraviti veliki korak prema proljeću u Europi.

– Apsolutni sam optimist, momčad nam je dobra, a to se pokazalo i po tome kako je reagirala u ovom teškom razdoblju. Naravno da bismo bili presretni kad bismo pobijedili i u Austriji, ali ne smijemo se baviti kalkulacijama. Moramo se maksimalno usredotočiti na suparnika i utakmicu te ići korak po korak prema cilju.•

Krivo smo igrali, nabacivali smo loptu na njihove visoke igrače. Trebali smo drugu špicu za igru kroz sredinu, a to se na kraju i isplatilo jer smo tako i zabili

PAROVI 11. KOLA:

Gorica - Slaven Belupo odgođeno

Varaždin - Šibenik 15

Hajduk - Osijek 17.05

Dinamo - Istra 1961 nedjelja, 15

Rijeka - Lokomotiva nedjelja, 17.05

Parovi 12. kola : Lokomotiva - Varaždin (20. 11.), Osijek - Dinamo (21. 11.), Slaven B. - Hajduk (21. 11.), Istra 1961 - Rijeka (21. 11.), Šibenik - Gorica (22. 11.)