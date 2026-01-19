Obratio se Marokanac koji je 'panenkom' razljutio naciju: 'Srce mi je slomljeno'

Marokanski napadač Brahim Diaz, koji je u nedjelju u finalu u Rabatu protiv Senegala (0:1) promašio jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi, rekao je da je "slomljenog srca" u poruci objavljenoj na Instagramu.
"Srce mi je slomljeno. Sanjao sam o ovom naslovu zahvaljujući svoj vašoj ljubavi, svakoj poruci, svakom znaku podrške koji mi je dao osjećaj da nisam sam. Borio sam se svom snagom, srcem iznad svega. Jučer sam podbacio i preuzimam punu odgovornost. Iskreno vam se ispričavam", objavio je 26-godišnji krilni igrač Real Madrida.Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina
Diaz je zamalo postao nacionalni heroj nakon što je dosuđen kazneni udarac nakon njegovog sraza sa senegalskim braničem El Hadjijem Malickom Dioufom u posljednjim sekundama regularnog vremena drugog poluvremena, pri rezultatu 0:0.
Odluka o penalu je izazvala bijes među Senegalcima, od kojih su mnogi po naređenju izbornika Papea Thiawa napustili teren prije nego što su se vratili na nagovor kapetana Sadija Manea.
No, igrač Madrida propustio je ovu zlatnu priliku, pokušaj izvođenja jedanaesterca "panenkom" lako mu je obranio senegalski vratar Edouard Mendy. Pape Gueye je potom osigurao naslov Senegalu golom u produžetku.
"Zacjeljivanje će biti teško, jer ova rana ne zacjeljuje lako, ali pokušat ću. Ne za sebe, već za sve one koji su vjerovali u mene i za sve one koji su patili sa mnom. Nastavit ću dok jednog dana ne budem mogao uzvratiti svu ovu ljubav i biti izvor ponosa marokanskom narodu", napisao je Brahim Diaz na Instagramu.