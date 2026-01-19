Naši Portali
FINALE KUPA NACIJA

Obratio se Marokanac koji je 'panenkom' razljutio naciju: 'Srce mi je slomljeno'

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.01.2026.
u 18:33

Borio sam se svom snagom, srcem iznad svega. Jučer sam podbacio i preuzimam punu odgovornost. Iskreno vam se ispričavam, objavio je 26-godišnji krilni igrač Real Madrida

Marokanski napadač Brahim Diaz, koji je u nedjelju u finalu u Rabatu protiv Senegala (0:1) promašio jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi, rekao je da je "slomljenog srca" u poruci objavljenoj na Instagramu.

"Srce mi je slomljeno. Sanjao sam o ovom naslovu zahvaljujući svoj vašoj ljubavi, svakoj poruci, svakom znaku podrške koji mi je dao osjećaj da nisam sam. Borio sam se svom snagom, srcem iznad svega. Jučer sam podbacio i preuzimam punu odgovornost. Iskreno vam se ispričavam", objavio je 26-godišnji krilni igrač Real Madrida.

Diaz je zamalo postao nacionalni heroj nakon što je dosuđen kazneni udarac nakon njegovog sraza sa senegalskim braničem El Hadjijem Malickom Dioufom u posljednjim sekundama regularnog vremena drugog poluvremena, pri rezultatu 0:0.

Odluka o penalu je izazvala bijes među Senegalcima, od kojih su mnogi po naređenju izbornika Papea Thiawa napustili teren prije nego što su se vratili na nagovor kapetana Sadija Manea.

VEZANI ČLANCI:

No, igrač Madrida propustio je ovu zlatnu priliku, pokušaj izvođenja jedanaesterca "panenkom" lako mu je obranio senegalski vratar Edouard Mendy. Pape Gueye je potom osigurao naslov Senegalu golom u produžetku.

"Zacjeljivanje će biti teško, jer ova rana ne zacjeljuje lako, ali pokušat ću. Ne za sebe, već za sve one koji su vjerovali u mene i za sve one koji su patili sa mnom. Nastavit ću dok jednog dana ne budem mogao uzvratiti svu ovu ljubav i biti izvor ponosa marokanskom narodu", napisao je Brahim Diaz  na Instagramu.

Ključne riječi
panenka penal Kup nacija Senegal Maroko Brahim Diaz

