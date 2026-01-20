Znate li koji europski klubovi imaju najviše pratitelja na društvenim mrežama? Rezultati bi vas mogli iznenaditi

Veliki klubovi, uključujući Real Madrid, Barcelonu, PSG, Liverpool i Arsenal, među najpraćenijima su na društvenim mrežama, ali koji imaju najveći broj pratitelja? Neki od rezultata bi vas mogli iznenaditi.

Borba za trofej više nije jedino natjecanje u kojem sudjeluju nogometni klubovi. Iako će pobjeđivanje utakmica i osvajanje trofeja uvijek biti cilj svakog razumnog nogometnog navijača, u upravnim odborima klubova, visoki dužnosnici sve su više zainteresirani za tržišnu vrijednost kluba i njegov online doseg. Danas se elitni klubovi Lige prvaka natječu za pažnju na X-u, Facebooku, Instagramu i TikToku.

Dok je Premier liga najgledanija liga na svijetu, Real Madrid i Barcelona se lako mogu pohvaliti najvećim brojem pratitelja na glavnim platformama.Prva dva imaju dvostruko više pratitelja od trećeg i četvrtog najpraćenijeg kluba - PSG-a i Manchester Cityja - zajedno. Tradicionalno, dva velikana La Lige su prvi i drugi na X-u, Facebooku, Instagramu i TikToku.

Los Blancosi se mogu pohvaliti s ogromnih 180 milijuna pratitelja na Instagramu, 132 milijuna na Facebooku, 69 milijuna na TikToku i dodatnih 48 milijuna na X-u. Samo baza navijača Real Madrida (430,5 milijuna) gotovo je jednaka ukupnom broju 27 najmanjih klubova na ljestvici, od Tottenhama do Bodo/Glimta.

Doseg Premier lige naglašava činjenica da je polovica od 10 najboljih klubova engleska. City iznenađujuće ima najveću bazu pratitelja na društvenim mrežama od bilo kojeg kluba Premier lige, dok Newcastle United - daleko od česte pojave na vrhu europske ljestvice - nalazi se na 19. mjestu, iza Ajaxa, Monaca, Marseillea i Napolija.

City, Liverpool, Chelsea, Arsenal i Tottenham probijaju granicu od 100 milijuna pratitelja, uz kontinentalne velesile Madrid, Barcelonu, PSG, Juventus i Bayern. Činjenica da City ima 164 milijuna pratitelja na četiri najveće platforme društvenih medija, svjedoči o njihovom izvanrednom usponu u doba pametnih telefona. Njihova veličina podsjeća nas koliko Newcastle, s nešto manje od 19 milijuna pratitelja, mora rasti dok pokušava promijeniti tradicionalni poredak.

Na drugom kraju ljestvice, pet slabijih klubova ostaje ispod milijun pratitelja na četiri platforme. Slavia Prag (0,91 milijuna), Royal Union Saint-Gilloise (0,88 milijuna), Qarabag (0,52 milijuna), Pafos (0,32 milijuna) i Bodo/Glimt (0,29 milijuna) blijede su u usporedbi s najvećim europskim imenima. Ipak, dobra izvedba na velikim europskim utakmicama može dovesti do brzog rasta. Veličinu jaza ilustriraju Real Madrid i Bodo/Glimt. Prvi imaju preko 1400 puta veću publiku na društvenim mrežama od potonjeg.

Ovo je popis svih klubova u Ligi prvaka 2025.-26. prema broju ukupnih pratitelja na četiri glavne platforme - X, Instagram, TikTok i Facebook.

Real Madrid — 430.5

Barcelona — 378.2

PSG — 185.1

Manchester City — 164.1

Liverpool — 159.2

Juventus — 157.6

Chelsea — 149.4

Bayern Munich — 140.2

Arsenal — 111.3

Tottenham — 106.3

Atletico Madrid — 72.33

Inter — 69.7

Borussia Dortmund — 59

Galatasaray — 48.4

Ajax — 25.5

Monaco — 24

Marseille — 21.8

Napoli — 19.2

Newcastle United — 18.9

Bayer Leverkusen — 16.98

Athletic Bilbao — 16.68

Benfica — 12.1

Sporting Lisbon — 10.91

Villarreal — 8.43

PSV — 5.39

Eintracht Frankfurt — 5.3

Atalanta — 3.61

Olympiacos — 3.42

Club Brugge — 3.04

Copenhagen — 1.55

Kairat — 1.25

Slavia Prague — 0.91

Union Saint-Gilloise — 0.88

Qarabag — 0.52

Pafos — 0.32

Bodo/Glimt — 0.29