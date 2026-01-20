Naši Portali
GOTOV VELIKI POSAO

Potvrđeno je: Hrvatski hit-napadač ima novi klub, već se našao i na Dalićevom popisu

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
20.01.2026.
u 18:40

Kovačević, koji se nedavno našao na širem popisu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, je privukao pažnju nakon što je u 28 nastupa za Celje postigao čak 25 golova

Hrvatski nogometaš Franko Kovačević (26) napustio je Celje i karijeru će nastaviti u Ferencvarošu, objavili su klubovi.

Kako je objavio slovenski prvoligaš, Kovačević je u redove aktualnog mađarskog prvaka preselio za "rekordnu odštetu". Klubovi nisu objavili o kojem se iznosu radi, no slovenski mediji navode kako se radi o tri milijuna eura.

Kovačević, koji se nedavno našao na širem popisu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, je privukao pažnju nakon što je u 28 nastupa za Celje postigao čak 25 golova.

Karijeru je počeo u Bjelovaru, potom je igrao za Rijeku, da bi 2017. potpisao za Hajduk.  Međutim, na Poljudu nije dobio pravu priliku, većinu vremena proveo je u Hajduku II ili na posudbi u Rudešu. Nakon Hajduka, karijeru je gradio u inozemstvu, nastupao je u Njemačkoj, SAD-u, Cipru, Sloveniji i Južnoj Koreji, prije nego što je eksplodirao u dresu Celja.

Kovačević je četvrti nogometaš koji je ove zime napustio Celje, nakon Vitalija Lisakoviča, Nina Noordanusa i Danijela Šturma, a stigli su Svit Sešlar, Ivan Ćalušić i Jakov Pranjić.

Ferencvaros se trenutačno nalazi na drugom mjestu mađarskog prvenstva sa 34 boda, jednim bodom manje od Gyora. U Europskoj ligi se nalazi na šestom mjestu sa 14 bodova, jedni manje od lidera Lyona.

transferi Ferencvaros Franko Kovačević

