DOMET 1000 KILOMETARA

Iskander-1000 u borbi? Noćni napad na Ukrajinu otvara novu fazu raketnog rata

Autor
Danijel Prerad
20.01.2026.
u 23:00

Vezano uz noćašnji napad snimke iz Kijeva pokazale su korištenje Patriot sustava u puno većem broju negoli tijekom zadnjih nekoliko sličnih napada, što je upućivalo na to da je Ukrajina dobila novu pošiljku projektila za ove sustave

Rusi su noćas izveli još jedan veliki napad raketama i dronovima na Ukrajinu ciljajući, prema ukrajinskim izvorima, 14 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, a najveća koncentracija napada bila je usmjerena na Kijev. Ukrajinski izvori ističu kako je u napadu na Vinicu, na zapadu Ukrajine korištena nova verzija ruskih projektila Iskander – Iskander 1000 s duplo većim dometom nego do sada. Ako se to potvrdi bit će to prva upotreba tih projektila u ratu, a nakon što je prošle godine otkriveno kako ih Rusija razvija.

Ti su projektili, prema navodima ukrajinskih kanala, lansirani sa udaljenosti od oko 800 kilometara od Vinice, što bi upućivalo upravo na tu vrstu Iskandera obzirom da ostali nemaju takav domet. Rusija je u tijekom prošle godine predstavila modernizirane varijante balističkog raketnog sustava kratkog dometa Iskander-M, a nedavna izvješća ističu verziju produženog dometa nazvanu Iskander-1000 ili 9M723-2.

Ključne riječi
dronovi rat u Ukrajini Rusija

SE
Serengeti
23:21 20.01.2026.

Novi Iskander dometa 1000 km? Rusi rade čuda sa tim čipovima iz veš mašina koje su ukrali u Ukrajini. 🤣😂

