Iskander-1000 u borbi? Noćni napad na Ukrajinu otvara novu fazu raketnog rata

Rusi su noćas izveli još jedan veliki napad raketama i dronovima na Ukrajinu ciljajući, prema ukrajinskim izvorima, 14 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, a najveća koncentracija napada bila je usmjerena na Kijev. Ukrajinski izvori ističu kako je u napadu na Vinicu, na zapadu Ukrajine korištena nova verzija ruskih projektila Iskander – Iskander 1000 s duplo većim dometom nego do sada. Ako se to potvrdi bit će to prva upotreba tih projektila u ratu, a nakon što je prošle godine otkriveno kako ih Rusija razvija.



Ti su projektili, prema navodima ukrajinskih kanala, lansirani sa udaljenosti od oko 800 kilometara od Vinice, što bi upućivalo upravo na tu vrstu Iskandera obzirom da ostali nemaju takav domet. Rusija je u tijekom prošle godine predstavila modernizirane varijante balističkog raketnog sustava kratkog dometa Iskander-M, a nedavna izvješća ističu verziju produženog dometa nazvanu Iskander-1000 ili 9M723-2.