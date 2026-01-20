Kustić i Mikša u uglednom društvu s Infantinom i Čeferinom, evo što su zajedno radili u Budimpešti

U Budimpešti je održana svečanost na kojoj je obilježena 125. obljetnica osnutka Mađarskog nogometnog saveza, na kojoj su Hrvatsku predstavljali predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić te počasni predsjednik Branko Mikša.

- Zadovoljstvo nam je pridružiti se ovoj lijepoj proslavi velike obljetnice Mađarskog nogometnog saveza, saveza s kojim nas već dugo godina vežu izvrsni, prijateljski odnosi. O sjajnim postignućima i značaju mađarskog nogometa kroz povijest suvišno je trošiti riječi, neki od njihovih igrača istinske su legende ne samo u europskim, već u svjetskim okvirima. Stoga cjelokupnoj mađarskoj nogometnoj obitelji iskreno čestitamo na ovih uspješnih 125 godina, a mi ćemo nastaviti njegovati odlične odnose između dva saveza - poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Uz domaćina, predsjednika Mađarskog nogometnog saveza Sandora Csanyija, te mađarskog premijera Viktora Orbana, svečanosti su prisustvovali brojni nogometni i društveni uglednici, uključujući predsjednika Fife Giannija Infantina te predsjednika Uefe Aleksandera Čeferina.