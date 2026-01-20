Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Kristijan Jakić

Svi su pričali o bizarnoj ozljedi vatrenog na stubama, on je sada sve komentirao

Bundesliga - FC Augsburg v Bayern Munich
Angelika Warmuth/REUTERS
Autor
Željko Janković
20.01.2026.
u 12:06

Već na poluvremenu osjetio sam list u svlačionici, ali odlučio sam da probam nastaviti s igrom. Međutim, dok sam se spuštao niz stepenice prema terenu, vidio sam da ne ide. Bol je bila evidentna, to je razlog zašto nisam izašao na travnjak na drugo poluvrijeme

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić ispričao je svoju verziju priče nakon ozljede prije nekoliko dana koju su mediji proglasili bizrnom. Iako zaista postoji snimak na kojem se čini da se Jakić ozlijedio na stubama pri izlasku na drugo poluvrijeme. On se, naime, uhvatio za mišić pri spuštanju na travnjak po stubama. 

- Javljam se odmah nakon snimanja noge, ništa nije puknulo, samo je mišić u listu jako zategnut. Kroz dva-tri dana bi trebalo sve biti u redu - prenio je Jakić medicinsku dijagnozu, koja je povoljna, i dodao da će struka Augsburga moći brzo računati na njega  

Na pitanje što se dogodilo, odgovorio je:

- Već na poluvremenu osjetio sam list u svlačionici, ali odlučio sam da probam nastaviti s igrom. Međutim, dok sam se spuštao niz stepenice prema terenu, vidio sam da ne ide. Bol je bila evidentna, to je razlog zašto nisam izašao na travnjak na drugo poluvrijeme - kazao je Jakić za Sportske novosti.

Dakle, niste pali niti se poskliznuli? Niste izvrnuli gležanj? Nije se dogodilo ništa neobično?
 
- Ne, ništa od toga. Nisam se poskliznuo, nisam izvrnuo gležanj, nisam pao, išao sam po stepenicama i vidio da nije dobro.

Trener na presici nakon susreta očito nije imao potpunu informaciju, znao je tek da se nešto dogodilo na stubama budući da je Jakić tamo sjeo.

- Osjetio sam list, na kraju stepenica pokušao sam napraviti skip, ali nije išlo. U dogovoru s liječnicima odlučili smo da ne nastavim kako ne bi bilo nešto gore. Nisam pao niz stepenice niti išta slično. Klasično zategnuće lista, koje sam primijetio već u svlačionici. Htio sam igrati dalje, pokušao sam, ali nisam mogao - kazao je Jakić. 
Ključne riječi
ozljeda augsburg Kristijan Jakić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!