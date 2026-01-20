Svi su pričali o bizarnoj ozljedi vatrenog na stubama, on je sada sve komentirao

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić ispričao je svoju verziju priče nakon ozljede prije nekoliko dana koju su mediji proglasili bizrnom. Iako zaista postoji snimak na kojem se čini da se Jakić ozlijedio na stubama pri izlasku na drugo poluvrijeme. On se, naime, uhvatio za mišić pri spuštanju na travnjak po stubama.



- Javljam se odmah nakon snimanja noge, ništa nije puknulo, samo je mišić u listu jako zategnut. Kroz dva-tri dana bi trebalo sve biti u redu - prenio je Jakić medicinsku dijagnozu, koja je povoljna, i dodao da će struka Augsburga moći brzo računati na njega

Na pitanje što se dogodilo, odgovorio je:

- Već na poluvremenu osjetio sam list u svlačionici, ali odlučio sam da probam nastaviti s igrom. Međutim, dok sam se spuštao niz stepenice prema terenu, vidio sam da ne ide. Bol je bila evidentna, to je razlog zašto nisam izašao na travnjak na drugo poluvrijeme - kazao je Jakić za Sportske novosti.

Dakle, niste pali niti se poskliznuli? Niste izvrnuli gležanj? Nije se dogodilo ništa neobično?



- Ne, ništa od toga. Nisam se poskliznuo, nisam izvrnuo gležanj, nisam pao, išao sam po stepenicama i vidio da nije dobro.

Trener na presici nakon susreta očito nije imao potpunu informaciju, znao je tek da se nešto dogodilo na stubama budući da je Jakić tamo sjeo.

- Osjetio sam list, na kraju stepenica pokušao sam napraviti skip, ali nije išlo. U dogovoru s liječnicima odlučili smo da ne nastavim kako ne bi bilo nešto gore. Nisam pao niz stepenice niti išta slično. Klasično zategnuće lista, koje sam primijetio već u svlačionici. Htio sam igrati dalje, pokušao sam, ali nisam mogao - kazao je Jakić.