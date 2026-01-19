FIFA se oglasila o neviđenom skandalu koji je potresao nogometni svijet

Finale Afričkog kupa nacija donijelo je nevjerojatnu dramu koja je kulminirala potezom kakav se rijetko viđa na najvećoj sceni. U 97. minuti utakmice, nakon pregleda VAR snimke, sudac je dosudio kazneni udarac za Maroko, što je izazvalo bijes u senegalskim redovima. Nezadovoljni odlukom, izbornik Aliou Cissé i gotovo cijela reprezentacija Senegala demonstrativno su napustili teren, a na njemu je ostao tek kapetan Sadio Mane, koji je uzaludno pokušavao uvjeriti suigrače da se vrate i dovrše utakmicu. Cijeli događaj izazvao je kaos i prekid koji je trajao nekoliko minuta, bacivši sjenu na borbu za titulu prvaka.

Nakon nagovaranja i apela kapetana, senegalski nogometaši ipak su se vratili na travnjak kako bi se izveo jedanaesterac. Odgovornost je preuzeo marokanski reprezentativac Brahim Diaz, koji je pokušao izvesti atraktivnu "panenku", no njegov je potez završio potpunom sramotom. Senegalski vratar Edouard Mendy s lakoćom je pročitao njegovu namjeru i uhvatio loptu. Utakmica je otišla u produžetke, gdje je Senegal na kraju slavio rezultatom 1:0 i osvojio naslov, no incident s napuštanjem terena ostao je glavna tema nakon susreta.

Nedugo nakon finala oglasio se i predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino, koji je bez zadrške osudio ponašanje senegalske momčadi. "Bili smo svjedoci neprihvatljivih scena na travnjaku i na tribinama. Osuđujemo ponašanje igrača i članova stručnog stožera Senegala. Neprihvatljivo je da igrači napuste teren. Odluke suca na terenu i izvan njega moraju se poštovati. Igrači moraju poštivati pravila nogometne igre, u suprotnom se dovodi u pitanje sama bit nogometa", istaknuo je Infantino u svojoj izjavi.

Ipak, Infantinova kritika djeluje jednostrano s obzirom na to da su se i pojedini marokanski nogometaši ponašali izrazito neprofesionalno, što čelnik FIFA-e nije spomenuo. Primjerice, marokanski igrač Ismael Saibari, nakon što je zamijenjen, otišao je iza gola Senegala kako bi ometao pripremu vratara Mendyja. Njegov cilj bio je spriječiti rezervnog senegalskog vratara Yehvana Dioufa da doda ručnik Mendyju, što je nesportski potez koji je promaknuo službenoj osudi.