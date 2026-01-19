Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Nastavak drame: Rukometaši ne smiju izgubiti, prednost nam se istopila u dvije minute
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVIO SE PREDSJEDNIK

FIFA se oglasila o neviđenom skandalu koji je potresao nogometni svijet

FILE PHOTO: CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
STRINGER/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
19.01.2026.
u 18:05

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino oštro je kritizirao ponašanje senegalskih nogometaša koji su nakratko napustili travnjak u finalu Afričkog kupa nacija. Njegova izjava izazvala je brojne reakcije, pogotovo jer nije spomenuo i nesportsko ponašanje marokanskih igrača

Finale Afričkog kupa nacija donijelo je nevjerojatnu dramu koja je kulminirala potezom kakav se rijetko viđa na najvećoj sceni. U 97. minuti utakmice, nakon pregleda VAR snimke, sudac je dosudio kazneni udarac za Maroko, što je izazvalo bijes u senegalskim redovima. Nezadovoljni odlukom, izbornik Aliou Cissé i gotovo cijela reprezentacija Senegala demonstrativno su napustili teren, a na njemu je ostao tek kapetan Sadio Mane, koji je uzaludno pokušavao uvjeriti suigrače da se vrate i dovrše utakmicu. Cijeli događaj izazvao je kaos i prekid koji je trajao nekoliko minuta, bacivši sjenu na borbu za titulu prvaka.

Nakon nagovaranja i apela kapetana, senegalski nogometaši ipak su se vratili na travnjak kako bi se izveo jedanaesterac. Odgovornost je preuzeo marokanski reprezentativac Brahim Diaz, koji je pokušao izvesti atraktivnu "panenku", no njegov je potez završio potpunom sramotom. Senegalski vratar Edouard Mendy s lakoćom je pročitao njegovu namjeru i uhvatio loptu. Utakmica je otišla u produžetke, gdje je Senegal na kraju slavio rezultatom 1:0 i osvojio naslov, no incident s napuštanjem terena ostao je glavna tema nakon susreta.

Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina

Nedugo nakon finala oglasio se i predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino, koji je bez zadrške osudio ponašanje senegalske momčadi. "Bili smo svjedoci neprihvatljivih scena na travnjaku i na tribinama. Osuđujemo ponašanje igrača i članova stručnog stožera Senegala. Neprihvatljivo je da igrači napuste teren. Odluke suca na terenu i izvan njega moraju se poštovati. Igrači moraju poštivati pravila nogometne igre, u suprotnom se dovodi u pitanje sama bit nogometa", istaknuo je Infantino u svojoj izjavi.

Ipak, Infantinova kritika djeluje jednostrano s obzirom na to da su se i pojedini marokanski nogometaši ponašali izrazito neprofesionalno, što čelnik FIFA-e nije spomenuo. Primjerice, marokanski igrač Ismael Saibari, nakon što je zamijenjen, otišao je iza gola Senegala kako bi ometao pripremu vratara Mendyja. Njegov cilj bio je spriječiti rezervnog senegalskog vratara Yehvana Dioufa da doda ručnik Mendyju, što je nesportski potez koji je promaknuo službenoj osudi.
Ključne riječi
Gianni Infantino Maroko Senegal FIFA

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!