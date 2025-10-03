Naši Portali
hnl

Igrač Varaždina odgovorio na rasističko vrijeđanje s tribina: 'Nitko nije ponosniji od mene što sam crnac'

Istra 1961 i Varaždin sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 22:19

. U 2025. ovo se više ne bi smjelo događati. Rasizmu nije mjesto u ovom svijetu, a još manje na stadionu gdje su prisutna djeca.

Istra 1961 slavila je na svojoj Aldo Drosini protiv Varaždina s 1:0 u prvoj utakmici devetok kola SuperSport HNL-a. Jedini pogodak na utakmici zabio je kapetan domaće momčadi Stjepan Lončar u 64. minuti, ali njegov sjajan udarac sa 17 metara koji je donio pobjedu Istri zasjenilo je rasističko vrijeđanje upućeno braniču Varaždina Lamineu Bau.

Sudac Patrik Pavlešić morao je zbog toga prekinuti utakmicu dvije minute prije, a susret je nastavljen tek kad se situacija malo primirila. Mauritanskog braniča cijela je situacija vidno iziritirala te je u jednom trenutku utamice ušao u verbalni sukob s navijačima, a uzeo je i loptu te krenuo prema zapadnoj tribini. Pokušao je Ba i nastaviti sukob nakon posljednjeg sudčevoog zvižduka kada se popeo do ograde i nastavio s verbalnim sukobom dok mu suigrači nisu prišli i smirili ga.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Nakon utakmice, branič Varaždina se i sam oglasio na Instagramu i otkrio kako mu je s tribina upućena riječ "banana". 

- Tijekom današnje utakmice protiv NK Istre, oko 88. minute, netko mi je s tribina doviknuo riječ "banana". U 2025. ovo se više ne bi smjelo događati. Rasizmu nije mjesto u ovom svijetu, a još manje na stadionu gdje su prisutna djeca. Iskreno, uopće me nije briga za tu riječ — nitko nije ponosniji od mene što sam crnac. Ali sljedeći put, ako to netko želi reći, neka barem ima hrabrosti doći i reći mi to u lice nakon utakmice. Kukavice - napisao je Mauritanac.

Ubrzo nakon njega javila se i Istra te poručila kako njihov klub osuđuje svaki oblik rasizma te kako takvom ponašanju nema mjesta na njihovom stadionu. 

- Zbog incidenta koji se danas dogodio od strane pojedinca, redarska služba promptno je reagirala i identificirala počinitelja, koji će biti procesuiran u skladu sa zakonom.Stadion Aldo Drosina mjesto je zajedništva, poštovanja i jednakosti, a drago nam je što publika nije podržala ovakav oblik neprihvatljive komunikacije. Izrazito nam je žao što je ovakav izolirani slučaj zasjenio dobru atmosferu i pobjedu naše momčadi. Ispričavamo se igračima i svima koji su bili pogođeni ovim nemilim događajem - dodali su.

NK Varaždin Istra 1961 HNL nogomet

