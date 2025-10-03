Istra sjajnim pogotkom Lončara svladala Varaždin i približila se vrhu ljestvice

Nogometaši Istre 1961 pobijedili su Varaždin s 1-0 (0-0) u prvoj utakmici 9. kola Hrvatske nogometne lige, koja je u petak odigrana na pulskom stadionu Aldo Drosina.

Pogodak za pobjedu Istre 1961 postigao je Stjepan Lončar u 64. minuti, snažnim i preciznim udarcem sa 17 metara.

Varaždinci su u ovaj dvoboj ušli s tri boda više od Puljana i kao treća momčad HNL-a nakon osam odigranih kola. Prošlosezonske utakmice Varaždina i Istre 1961 su čak triput završile s nepopularnih 0-0, a Varaždincima je jedan pogodak bio dovoljan za pobjedu u rujnu prošle godine, nakon koje su uslijedila tri spomenuta remija u kojima su mreže ostale netaknute.

Napadači nisu bili posebno raspoloženi ni u prvom poluvremenu večerašnjeg dvoboja. Pragmatični Nikola Šafarić više je svoju momčad usmjerio na obrambene zadatke, a domaći nogometaši su tek u nekoliko navrata uspjeli zaprijetiti Oliveru Zeleniki. Najbliže pogotku bio je Smail Prevljak u 15. minuti, nakon proigravanja Stjepana Lončara, ali je varaždinski vratar dobrom reakcijom spriječio pogodak.

Najopasnija situacija pred domaćim golom, bila je solo-akcija Alekse Latkovića iz 27. minute, ali njegov udarac unutar kaznenog prostora završio je s krive strane vratnice.

Za razliku od prvog poluvremena, drugi dio utakmice je donio značajno više uzbuđenja pred oba gola. Prvo su Puljani preko Advana Kadušića organizirali opasnu akciju po desnom boku, koja je završila udarcem u varaždinski blok.

Uzvratili su gosti na drugoj strani preko Iurija Tavaresa, koji je u 54. minuti sve pripremio za Mamuta i Boršića, ali je udarac potonjeg neutralizirao domaći vratar Franko Kolić.

U jeku varaždinske inicijative Puljani su uspjeli organizirati akciju koja se pokazala vrijednom tri boda za momčad Oriola Riere. Ponovno je po desnom boku prošao Kadušić i gotovo s gol-crte vratio loptu prema rubu kaznenog prostora. Uz ponešto problema tamo ju je uspio primiriti Stjepan Lončar, a onda je 'sijevnulo' iz njegov ljevice - snažno i precizno. Lopta je iznad Olivera Zelenike završila pod gredom gola Varaždinaca.

Posljednjih 20-ak minuta dvoboja ponovno je prošlo u nadmoći Varaždina u posjedu lopte. Bilo je u nekoliko navrata opasno pred domaćim vratima, ali su vratar Kolić i pulska obrana uspjeli spriječiti da lopta završi u mreži.

Istra 1961 se potpuno izjednačila s Varaždinom. Obje momčadi imaju po tri pobjede, tri neodlučena ishoda i tri poraza što u zbroju donosi 12 bodova. Varaždin je ostao na trećem mjestu, a Istra 1961 je skočila na petu poziciju. Između je i Lokomotiva s 12 bodova, ali i utakmicom manje.

Vodeći Dinamo ima 19 bodova iz osam nastupa, a drugi je Hajduk sa 16 bodova. Na začelju je Vukovar 1991 s pet bodova.

U subotu su na rasporedu dvoboji Vukovar 1991 - Hajduk i Slaven Belupo - Osijek, a u nedjelju će igrati Gorica - Rijeka i Lokomotiva - Dinamo.