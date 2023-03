Igor Karačić uoči utakmice odluke: 'Moramo vratiti osmijeh na lice ne samo igračima nego i navijačima'

Rukometaši Hrvatske odradili su prve treninge u Vukovaru, u kojem se pripremaju za nedjeljni susret protiv Nizozemke, u okviru 4. kola skupine u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo, koje će se održati u siječnju 2024. godine u Njemačkoj. Reprezentacija je smještena i trenira u Vukovaru, a susret s Nizozemcima igra se u Osijeku 15. ožujka.

Mora biti bolje

– Od poraza u Eindhovenu ne treba raditi nikakvu tragediju. Nizozemska nas je zasluženo pobijedila, jednostavno su nas pretrčali. Napravili smo nedopustivo velik broj tehničkih pogrešaka. Nažalost, imali smo samo jedan dan za pripremu ove utakmice, a puno je novih igrača i bilo je nemoguće sve to posložiti za kvalitetniji rezultat. Bilo je i puno mladih igrača pa novi izbornik i jasno je da nije sve moglo sjesti na svoje mjesto u tako kratkom vremenu – rekao je Igor Karačić, jedan od naših boljih igrača u Eindhovenu.

U nedjelju treba pobijediti i vratiti osmijeh na lice ne samo igračima nego i navijačima.

– Vjerujem da će u nedjelju biti puno, puno bolje nego u prvoj utakmici protiv Nizozemske. Imamo dovoljno vremena za puno bolju pripremu utakmice. Ne vjerujem da ćemo ponoviti iste pogreške kao u prvom susretu i isto tako ne vjerujem da će njihov vratar biti u tako dobroj formi kao kad nam je obranio više od desetak lopti. Morat ćemo igrati puno strpljivije u napadu, ne smiju nam se događati ishitreni šutovi nakon kojih smo dobivali kontru ili polukontru – dodaje Karačić.

Kako zaustaviti Luca Steinsa?

– Dobro, on spada u red najboljih europskih srednjih vanjskih igrača. Tako je dobar da igra u PSG-u. No nije Steins naš problem, on će uvijek napraviti svoj dio posla. Morat ćemo zaustaviti druga dva njihova vanjska igrača koja imaju odličnu suradnju sa Steinsom, pogotovo Smitsa – istaknuo je naš srednji vanjski igrač.

23.01.2023., Malmo Arena, Malmo, Svedska - IHF Svjetsko prvenstvo u rukometu, Utakmica 2. kola drugog kruga Svjetskog prvenstva rukometasa izmedju Hrvatske i Bahreina Photo: Pixsell/PIXSELL Foto: "Anze Malovrh / kolektiff"

U Osijeku odavno nema ulaznica za nedjeljnu utakmicu?

– Uvijek se lijepo vratiti u Hrvatsku igrati utakmicu. Imat ćemo veliku podršku i jednostavno ne smijemo razočarati. Pobjeda je bitna jer će nam gotovo sigurno donijeti prvo mjesto u skupini uoči zadnja dva kola, kada još igramo u Rijeci protiv Belgije te u gostima kod Grčke. U Osijeku smo već igrali puno puta i znamo da će biti odlična atmosfera – rekao je Karačić.

Na otvaranju staze u Županji

Delegacija HRS-a jučer je bila u Županji, u kojoj se otvorilo vanjsko polivalentno igralište i atletska staza. To je najveća investicija u posljednjih desetak godina u gradsku infrastrukturu, čija je vrijednost veća od 350 tisuća eura.