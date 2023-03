Priznajmo si: Više nismo sila koje se svi boje i čeka nas težak rad za povratak u vrh

Goran Perkovac, novi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, neće po dobrome pamtiti svoj debi na klupi Hrvatske. Poraz od Nizozemske (27:32) u 3. kolu skupine kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo sigurno nije nešto što je očekivao. Komentirao je što je pošlo po krivu, odnosno zašto su Nizozemci ostvarili svoju prvu pobjedu protiv nas.

Pivoti bez ijedne lopte

– Dan poslije mogu samo ustvrditi gdje su bili najveći problemi u našoj igri. Prvo, trkački nismo bili spremni za utakmicu s njima. U napadu smo se jako mučili. Naši visoki igrači u obrani su imali teške noge i nisu mogli pratiti brzi ritam domaćih igrača. U napadu mi je čak bilo razumljivo da igramo slabo jer se nismo uspjeli uigrati za jedan dan, koliko smo bili na okupu prije utakmice. Dalje, problem su bili naši kružni napadači koji u napadu nisu dobili nijednu loptu, nijednu akciju nismo napravili za njih. Pivot Nizozemske je pak radio veliki nered u našoj obrani. To moramo hitno popraviti za nedjeljnu utakmicu u Osijeku jer rukomet se jednostavno ne može igrati bez kružnog napadača. U obranu kao da se uvukao neki strah. Nismo bili u stanju dobiti nijedan duel u igri jedan na jedan te nam je Steins radio velike probleme. Realno, igra Nizozemske svodila se na Steinsa i Smitsa koji su odlično surađivali. Ovi ostali su pomoćni "radnici". Moramo do nedjelje pronaći način kako da zaustavimo tu njihovu suradnju. Čak razmišljam o obrani 5-1, vidjet ću do nedjelje. Opet, uvjeren sam da i obranom 6-0 možemo dobiti utakmicu. Naime, Nizozemci nam nisu zabili nijedan pogodak s vanjskog šuta – kazao je Perkovac.

Vratari?

– Bili su ovog puta dobri, ne možemo se izvlačiti da smo izgubili zbog njih.

Nizozemska ne spada u sam vrh europskog rukometa, a opet su nas lagano pobijedili?

– Rekao bih da Nizozemska može sa svakim igrati ravnopravno, osim možda s Francuskom i Danskom. No veći je problem što mi nismo pravi. Mi više nismo reprezentacija od koje svi strahuju.

Brzo ste mijenjali postavu, već u sedmoj minuti?

– Vidio sam da naša vanjska linija ne može ništa. Stepančić, Duvnjak i Šarac bili su prespori u napadu, a i sporo su se vraćali u obranu pa smo primili puno laganih pogodaka.

Hoće li biti igračkih promjena za Osijek?

– Znam samo da će u Osijek doći Karpo Sirotić, kao dvadeseti igrač. Riječ je o kvalitetnom mladom srednjem vanjskom koji se brzinom može nositi s Nizozemcima. A brzina je upravo to što nam nedostaje. Mi se s ovom visokom postavom bez problema možemo nadmetati protiv Španjolske, Norveške, Francuske, Danske, ali kada naiđemo na jako brzog suparnika kao što je Nizozemska, onda dolaze problemi.

Ima li uopće načina kako zaustaviti omalenog Steinsa, srednjeg vanjskog PSG-a?

– Ima. Pokazali su to Francuzi i Danci protiv kojih je postigao tek po pogodak. Oni su ga jednostavno fizički "počistili". Ali nemojmo smetnuti s uma da Francuzi i Danci u obrani imaju kvalitetne igrače koji jako dobro rješavaju igru jedan na jedan. Mi to trenutačno ne možemo, ali u Osijeku će sigurno biti puno bolje.

06.03.2023., Zagreb

U nedjelju je imperativ pobjeda kako si ne bismo zakomplicirali situaciju oko odlaska na Europsko prvenstvo?

– Naravno da je imperativ pobjeda. Uvjeren sam da ćemo otići na Europsko prvenstvo bez obzira na ishod utakmice u nedjelju jer do kraja kvalifikacija imamo još Belgiju i Grčku od koje smo bolji. Sad je samo pitanje hoćemo li biti prvi ili drugi u skupini ili čak i jedna od četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Kada završe kvalifikacije, predstoji nam teški rad da vratimo hrvatski rukomet na pozicije na kojima je bio prije desetak godina. U ovih nekoliko posljednjih godina reprezentacija se dosta zapustila, kod igrača nema više te samouvjerenosti koja ih je ranije krasila.

Jako fale Šipić i Martinović

Koliko su vam nedostajali Šipić, Cindrić i Martinović?

– Jako puno. Pogotovo Šipić i Martinović. Njih dvojica su na posljednjem susretu protiv Nizozemske, na EP-u 2022. godine zajedno postigli 20 pogodaka. Ne bojim se ja za budućnost ove reprezentacije, ali mi trenutačno moramo rješavati neke probleme koji su se nakupili tijekom zadnjih godina.

U našoj skupini Grčka je iznenadila Belgiju u gostima?

– Dobro, to je rezultat koji nam ništa ne znači. Istina, sad Nizozemska, Grčka i mi imamo po četiri boda, a samo ako pobijedimo Belgiju i Grčku, mi smo sigurno na Europskom prvenstvu. No susreti s Belgijom i Grčkom neće biti lagani jer će i oni gledati svoju priliku da nas iznenade i odu na EP. Priznali mi to ili ne, Hrvatska nije više nikakav bauk ostalim reprezentacijama. Mi imidž jake reprezentacije koje se svi boje moramo početi graditi ispočetka – zaključio je Perkovac.