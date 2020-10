I bivša predsjednica Kolinda je u novoj 'olimpijskoj vladi' HOO-a

Pod predsjedanjem reizabranog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatka Mateše, u prostorijama Doma sportova u Zagrebu održana je konstituirajuća sjednica Vijeća HOO-a za mandatno razdoblje 2020. - 2024.

Skup je održan prema svim propisanim epidemiološkim mjerama HZJZ-a i Nacionalnog stožera Civilne zaštite RH, a nazočilo je 13 od ukupno 16 članova "olimpijske vlade". U odnosu na prošli saziv, novi članovi su dr. Dragan Primorac (Hrvatski taekwondo savez) i Ante Baković (Hrvatski odbojkaški savez) te članica MOO-a Kolinda Grabar Kitarović, koja iz zdravstvenih razloga nije nazočila utemeljiteljskoj sjednici glavnog izvršnog tijela HOO-a. Prema prijedlogu izmjene i dopune Statuta HOO-a, Vijeće bi uskoro trebalo biti sastavljeno od 23 člana.

Nakon što su prihvaćene sve odluke s triju (ljetnih) elektroničkih sjednica, članovi Vijeća su informirani o financijskom stanju HOO-a. Realizacija financijskog plana u prvih šest mjeseci ove godine ostvarena je u iznosu od 66,7 milijuna kuna (ili 34, 4 posto), a u istom razdoblju rashodi su iznosili 57,7 milijuna kuna (30,8 posto). Prihod iz državnog proračuna iznosio je 63 milijuna kuna. Istaknuta je činjenica da se HOO u tom razdoblju usmjerio na očuvanje sustava sporta i zadržavanje prava sportaša u svojim programima do kraja kalendarske godine, a zatreba li - još i dulje. Apostrofiran je i podatak o prilično niskom udjelu troškova plaća 56 zaposlenika HOO-a, za koje se izdvaja 5,29 posto ukupnog godišnjeg proračuna. Prema izvješću o izvršenoj kontroli poslovanja, koju je provela vanjska revizijska kuća Bradara d.o.o., HOO je novčano poslovao u skladu sa zakonskom regulativom. Prihvaćeni su poslovnici stalnih radnih tijela HOO-a, a radi se o devet komisija, uz pojašnjenje da članovi Vijeća mogu biti u njihovu sastavu pa čak i njihovi čelnici. Uz najavu da će HOO ove godine održati tradicionalni Veliki dan hrvatskog sporta i izbor sportaš(ic)a godine, prihvaćen je prijedlog o osnivanju Komisije za proglašenje najuspješnijih sportaš(ic)a, kao i imenovanje članova Ocjenjivačkog suda HOO-ove Nagrade Matija Ljubek.

U I. razvojnom programu HOO-a 77 je sportašica i sportaša mlađih dobnih kategorija, a dolaze iz 17 sportova. U programu I/2 šest je mladih ženskih ekipa ili 87 sportašica iz šest sportova, a u programu II/1 su 104 sportašice i sportaša iz 27 sportova u dobi od 17. do 20. godina. Uz 75-postotnu potporu HOO-a trenira i pet mlađedobnih reprezentacija i u programu II/2. U razvojnom programu III, naslonjenom na olimpijski trenutačno su 102 sportaša, a na popisu kandidata za OI Tokio je 109 imena, od čega je 26 evidentnih kandidata. Unatoč činjenici da ne ispunjava zadane kriterije, Vijeće je odlučilo da se sjajna mlada gimnastičarka Christina Zwicker uvrsti u razvojni program II/2 sa 100-postotnim financiranjem od 1. studenoga ove godine. Potvrđeno je i to da 97 trenera, čiji rad sufinancira HOO, zadržava sva prava do kraja godine.

Pozitivno mišljenje za održavanje džudaškog juniorskog, mlađeseniorskog i seniorskog EP-a u Poreču (2. - 15 studenoga 2020.) dobio je Hrvatski judo savez, kao i Hrvatski hokejski savez za domaćinstvo ženskog juniorskog EP-a u dvoranskom hokeju u Sv. Ivanu Zelini (22. - 24. siječnja 2021.). Pokroviteljstvo HOO-a odobreno je 4. investicijskom forumu zdravlja, sporta i turizma Jadranske regije početkom studenoga u Zagrebu.

Mladi vaterpolist Harun Kazagić iz BiH na zamolbu je HVS-a dobio pozitivno mišljenje HOO-a za prijam u hrvatsko državljanstvo, a identičan epilog imala je i zamolba Hrvatskog baseball saveza za Carlosa Eduarda Garciju Trancosa iz venezuelanske Barcelone.

O stanju u hrvatskom sportu pod epidemiološkim mjerama i aspektima za budućnost govorio je na kraju sjednice dr. Dragan Primorac, izrazivši optimizam da će barem jedno od 11 dosad najistraženijih cjepiva u svijetu, biti učinkovito i praktično primijenjeno već u prvoj polovici iduće godine. (hoo/vk)