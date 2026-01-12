Naši Portali
VATERPOLISTI PROTIV GRUZIJE

Hrvatskoj slijedi nešto teži posao: 'To što su bili loši nam možda čak i ne ide na ruku'

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina B, Slovenija - Hrvatska
F.S./ATAImages
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
12.01.2026.
u 17:20

Neće biti fizički lako, ali plivački mi moramo nabiti naš ritam igre, rekao je hrvatski vaterpolski reprezentativac Rino Burić prije dvoboja protiv Gruzije, ogleda drugog kola skupine B na Europskom prvenstvu

Hrvatska je uvjerljivom pobjedom od 20-4 protiv Slovenije otvorila nastup na prvenstvu, dok je Gruzija na gotovo identičan način izgubila na startu. Grčka je s 20-6 bila bolja od gruzijske reprezentacije.

Dvoboj hrvatskih i gruzijskih vaterpolista igra se u utorak s početkom u 12.45 sati.

„Grci su ih razbili, ali mislim da će u utorak biti drugačije, ako govorimo o Gruziji. Mi ulazimo u ogled s maksimalnim poštovanjem. Možda nam čak i ne ide na ruku što su protiv Grka bili stvarno loši. Realno, nisu ništa pokazali. Zato mislim da nas čeka drugačija utakmica. Jednostavno, moramo ih dobiti ritmom, plivanjem, budući da oni ipak jesu malo sporiji. Fizički su jaki i teški, pogotovo njihovi centri, dominantni na dva metra, ali su sporiji u povratku u obranu“, najavio je ogled Burić.

Od hrvatske samostalnosti ove su dvije reprezentacije odigrale šest međusobnih susreta i u svih šest je slavila Hrvatska.

„Mi njih zapravo dosta dobro poznajemo jer je ondje uz naše Vlahovića još i dosta naturaliziranih Srba i Crnogoraca. To su sve dobri igrači. Ako se ne uđe dobro, koncentrirano, oni mogu iznenaditi svakoga. Protiv Grčke su izgledali lošije, ali kad gledate njihovu momčad, po mjestima, igračima, respektabilni su. Zato ćemo se mi pripremiti najbolje što možemo“, izjavio je u najavi susreta Luka Bukić.

Nakon ogleda Hrvatske i Gruzije slijedi dvoboj Grčke i Slovenije od 15.15 sati.
Ključne riječi
Hrvatska vaterpolo reprezentacija Vaterpolo EP vaterpolo 2026.

