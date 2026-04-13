Šokirat će vas razlika u cijeni: Ovih sedam namirnica nikada ne kupujte u supermarketu, debelo će vam ih naplatiti

Svaki odlazak u supermarket svojevrsna je bitka za kućni budžet, no trgovci imaju uhodane strategije kako bi nas potaknuli da potrošimo više. Iako supermarketi tradicionalno posluju s niskim profitnim maržama, koje se kreću od jedan do tri posto, taj gubitak nadoknađuju na određenim proizvodima čije su cijene napuhane do nevjerojatnih razina. Ključ njihova profita leži u artiklima koji nam nude praktičnost, luksuz ili jednostavno igraju na kartu naših navika. Neke osnovne namirnice poput mlijeka ili piletine često se prodaju po iznimno niskim cijenama, čak i s gubitkom, samo kako bi nas privukle u trgovinu. No, jednom kad smo unutra, upadamo u zamku proizvoda s maržama koje su daleko od razumnih.

Najšokantniji primjer je zasigurno flaširana voda. Iako je praktična, njezina cijena može biti i do četiri tisuće posto viša od cijene vode iz slavine, koja je u većini slučajeva jednako sigurna i zdrava. Plaćamo zapravo plastičnu ambalažu, marketing i transport, a istraživanja pokazuju da se čak četvrtina flaširane vode puni iz općinskih vodovoda. Uz to, proizvodnja plastičnih boca ima ogroman ekološki otisak. Dugoročno gledano, kupnja filtera za vodu i višekratne boce investicija je koja se isplati već nakon nekoliko tjedana, čuvajući istovremeno i okoliš i vaš novčanik.

Odmah uz bok vodi nalaze se i pekarski proizvodi. Miris svježe pečenog kruha ili slastica strateški je mamac koji nas privlači na odjel pekarnice, no ta ugoda ima visoku cijenu. Gotovi kolači, muffini i kruh mogu imati maržu i do 300 posto. S obzirom na to da su troškovi sastojaka poput brašna i šećera relativno niski, najveći dio cijene odlazi na rad i profit trgovine. Priprema slastica kod kuće, čak i uz pomoć gotovih smjesa, višestruko je jeftinija opcija. Mnoge pekarnice u supermarketima nude i popuste na proizvode kojima istječe rok, pa ako planirate konzumirati odmah, možete proći znatno jeftinije.

Cijena praktičnosti, ili takozvani "porez na lijenost", najočitija je na odjelu voća i povrća te gotove hrane. Unaprijed oprano, nasjeckano i zapakirano voće i povrće nosi prosječnu maržu od 40 posto u usporedbi s cijelim plodovima. Primjerice, kilogram narezane lubenice može koštati i deset puta više od cijele lubenice iste težine. Slična je priča i s mesom. Piletina ili riba koja je već narezana, oblikovana u ražnjiće ili marinirana može biti i do 60 posto skuplja. Budući da ste već u trgovini gdje su dostupni svi sastojci, odvojiti nekoliko minuta za sjeckanje kod kuće donosi značajne uštede, a obrok će biti svježiji.

Pantry spajalice poput začina također su na popisu precijenjenih artikala. Začini poznatih brendova u malim, lijepo dizajniranim staklenkama često imaju maržu od gotovo 100 posto. Njihov okus nije ništa bolji od generičkih verzija, a značajno jeftinije alternative možete pronaći u etničkim odjelima supermarketa, gdje se začini prodaju u jednostavnim vrećicama, ili u trgovinama zdrave hrane koje nude prodaju u rinfuzi. Slično tome, organski proizvodi nose visoku "premiju". Iako su često zdraviji izbor, njihova je cijena u supermarketima od 30 do čak 100 posto viša od konvencionalnih proizvoda, što je posljedica skuplje proizvodnje i nedostatka državnih poticaja. Ako vam je organsko prioritet, potražite ih na lokalnim tržnicama gdje ćete podržati domaće proizvođače i vjerojatno proći jeftinije.

Supermarketi najviše zarađuju na našoj želji da sve obavimo na jednom mjestu. Zbog toga su neprehrambeni proizvodi poput čestitki, uredskog pribora, baterija ili žarulja znatno skuplji nego u specijaliziranim trgovinama. Primjerice, marža na čestitkama može doseći i 200 posto. Trgovci znaju da će malo tko, zbog jedne čestitke ili paketa baterija, ići u drugu trgovinu. No, ako planirate kupnju unaprijed, te ćete proizvode pronaći po znatno povoljnijim cijenama u diskontnim trgovinama, drogerijama ili online.

Ekskluzivni video: Ovako je čagalj iz Utrina pušten na slobodu, GPS ogrlica pratit će ga u stopu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz pomoć AI-ja