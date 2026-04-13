Jeličić: Zamislite da imate firmu koja loše radi 15 godina, a vi j***e mater nekome tko to kaže!

Poznati bivši hrvatski nogometaš i ugledni stručni komentator, Joško Jeličić, bio je gost nove epizode Podcasta Inkubator koja se emitirala u ponedjeljak navečer. Pričao je o raznim temama, a osvrnuo se i na otkaz na Max Sportu.

- Pretenciozno da pričam samo o sebi, ali logično je da je bilo puno poziva. I to od ljudi koje jako poštujem. Odlučio sam se maknuti i zavući u dubinu svoje duše. Pametni ljudi kažu da se 10 posto stvari dogodi u životu, a da su 90 posto vaša reakcija na te događaje. Pustio sam da se sve 'slegne', nisam imao potrebu izlaziti u javnost. Jako sam rijetko davao intervjue i dok sam radio... Samo bi mazohist čitao što "pajdo iz Zaprešića" piše o mojim komentairma. Ne želim se eksponirati, štogod ljudi mislili. Ljudi ne prenose samo kada bih se počešao po jajima...

- Hajduk je demokratski klub, a iako je trgovački klub, ima vlasnika, a to je Grad Split. Možda je i dobro što se on ne miješa, ali teško je pronaći osobu za sportskog direktora, pogotovo kod nas. Puno mi ljudi govori kako je predsjednik Bilić sjajan čovjek, ali on nema karakteristike kako bi vodio klub poput Hajduka. Promijenit će petog sportskog direktora otkako je došao u klub. Kad sam dodirnuo udrugu 'Naš Hajduk' dogodilo se što se dogodilo... Meni je jako žao zbog stanja u klubu. Ja jako volim Hajduk, ali znam distancirati te osjećaje od ljudi koji vode klub. Boli me, kao hajdukovca, 15 godina su tamo, a nisi uspješan ni rezultatski ni financijski. Pa kako se nitko ne zapita? Čime se oni bave? Kritičarima i recenzijama. Zamislite da imate firmu koja loše posluje 15 godina, a vi j***e mater nekome tko to ističe. Previše se toga izdogađalo u ovih 15 godina. Ništa se nije napravilo 15 godina. Pa kako drugi ne žele vidjeti nekoga drugoga na čelu? Dajte, ljudi, ako ne ide... Pustite nekoga tko će posložiti klub! Koliko god bilo teško ljudima koji vode klub i imaju osobne interese, pritom ne mislim na materijalne. Svakome imponira što vodi brend poput Hajduka - rekao je Jeličić.