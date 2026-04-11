SVJETSKI KUP

Vaterpolisti dobili SAD, odluka o prolasku na završnicu dolazi protiv Srbije, evo kad se igra

Beograd: Europsko vaterpolo prvenstvo za muškarce 2026., Hrvatska - Rumunjska
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
11.04.2026.
u 15:10

U zadnjem kolu, u nedjelju Hrvatska će igrati protiv Srbije, susret se igra u nedjelju već od 9 sati ujutro

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u susretu je 2. kola razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju svladala SAD sa 18-12 (4-2, 4-3, 7-3, 3-4).

Marko Žuvela s pet i Tin Brubnjak s tri gola predvodili su Hrvatsku, dok je Maxwell Irvig zabio četiri za SAD. Bila je to druga pobjeda Hrvatske protiv SAD-a ovoga tjedna, u ponedjeljak je bilo 16-7. Hrvatska je opet imala kontrolu utakmice od samog početka, a utakmica je "prelomljena" u trećoj četvrtini u kojoj su izabranici Ivice Tucka zabili sedam golova.

Hrvatska je prva na ljestvici sa šest bodova, druge SAD imaju tri, dok su Srbija i Nizozemska, koje će svoj susret 2. kola igrati kasnije u subotu, bez bodova.

U zadnjem kolu, u nedjelju Hrvatska će igrati protiv Srbije, susret se igra u nedjelju već od 8 sati ujutro.  Samo će pobjednik ove skupine izboriti nastup na završnici Svjetskog kupa koja će se igrati u srpnju u Sydneyu.

