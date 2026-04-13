Izbornik Brazila šokirao naciju uoči SP-a, a onda im na nos nabio Luku Modrića

Izbornik brazilske reprezentacije Carlo Ancelotti najavio je mogućnost senzacionalnog povratka iskusnog stopera Thiago Silva u nacionalnu momčad. Silva je posljednji od svojih 113 nastupa za Brazil upisao u četvrtfinalnom porazu od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2022. godine, no nikada nije službeno objavio kraj reprezentativne karijere. Ancelotti ga želi na SP-u, već za susret protiv Škotske, kad bi Thiago Silva imao 41 godinu!

Bivši igrač Chelseaja, PGG-a i Milana početkom ove godine potpisao je za Porto, gdje i dalje ima važnu ulogu u momčadi. Ancelotti je pritom jasno poručio kako godine neće biti prepreka pri odabiru igrača za Svjetsko prvenstvo.

- Nikada ne gledam datum rođenja u putovnici. Svi brazilski igrači mogu se nadati pozivu na Svjetsko prvenstvo. Nije važno što Thiago ima 41 godinu. Ako zaslužuje biti tamo, bit će. Godine nisu problem, izjavio je Ancelotti.

Kao primjere naveo je legendarne nogometaše, među kojima je i naš kapetan.

- Pa sjetite se Paola Maldinija, koji je osvojio Ligu prvaka s gotovo 39 godina. Ili pogledajte Luku Modrića, koji i s 40 godina igra na vrhunskoj razini. Ako mogu oni, može i Thiago.

Ancelotti je istaknuo još jednu Silvinu vrlinu.

- Thiago će biti sjajan trener, u to ne sumnjam. Ima ogromno iskustvo i radio je s vrhunskim trenerima tijekom karijere. I ne mislim pritom na sebe, rekao je Ancelotti.

Ako bi Silva zaigrao protiv Škotske u Miamiju, postao bi drugi najstariji igrač u polju koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu. Ispred njega bio bi samo Kamerunac Roger Milla, koji je 1994. godine nastupio s 42 godine i 39 dana.

Inače, Ancelotti je ovim potezom podijelio naciju, mogli bismo reći da je neke čak i šokirao jer nisu to očekivali. Jedni ga podržavaju u odluci, dok se drugi istinski čude.