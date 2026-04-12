U OSAM UJUTRO

Hrvatska potpuno nadigrala i razbila Srbiju, naši susjedi nisu imali šanse

Ivica Tucak
Foto: Marko Prpić/Pixsell
1/5
VL
Autor
Hina
12.04.2026.
u 10:11

U prvom susretu od finala Olimpijskih igara u Parizu i u utakmici u posve neuobičajenom terminu od 8 sati ujutro, Hrvatska je potpuno nadigrala Srbiju.

Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je peto mjesto na turniru Divizije 1 Svjetskog kupa svladavši u grčkom Aleksandropoliju Srbiju s 11-6 (5-1, 3-1, 2-2, 1-2). 

Hrvatska se ovom pobjedom kvalifikacirala za završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja.  

U prvom susretu od finala Olimpijskih igara u Parizu i u utakmici u posve neuobičajenom terminu od 8 sati ujutro, Hrvatska je potpuno nadigrala Srbiju. Barakude su povele s 5-0, na poluvremenu je bilo 8-2 i mirno su riješili susret u svoju korist, postigavši i jednu od najuvjerljivijih pobjeda ikada protiv velikog rivala. 

Kod Hrvatske je Kosta Harkov postigao 4 gola, Loren Fatović tri, a Zvonimir Butić dva gola, dok je vratar Mauro Čubranić imao 11 obrana. Srbe je predvodio Nikola Jakšić s dva postignuta gola. 
Srbija vaterpolo reprezentacija Hrvatska vaterpolo reprezentacija

VR
Vrlec
11:27 12.04.2026.

Bitno je samo da konstantno na naslovnici budu srbija i jugoslavija, kontekst je nevažan

SI
Sivooki
10:33 12.04.2026.

Mrnjau....

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

