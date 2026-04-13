Jeličić: HT laže da sam dobio otkaz podizanja optužnice! Podvili su rep Hajduku, sve mi je jasno

Poznati bivši hrvatski nogometaš i ugledni stručni komentator, Joško Jeličić, bio je gost nove epizode Podcasta Inkubator koja se emitirala u ponedjeljak navečer. Pričao je o raznim temama, a osvrnuo se i na otkaz na Max Sportu te bivšeg poslodavca, Hrvatski telekom.

- Vrlo je jasno, što se mene tiče. Hodogram je bio vrlo za****n. U nedjelju je bila zadnja emisija, a u ponedjeljak se HT ogradio od mojih izjava. U srijedu je Naš Hajduk izdao priopćenje, u četvrtak je izašla optužnica, a ja sam dobio otkaz. Držim se činjenica, a one su sljedeće. Neću ulaziti u detalje optužnice, ne smijem. Logično mi je to što se dogodilo, ako su Luka Modrić i Dejan Lovren bili na sudu zbog iste optužnice, bilo je logično da ću i ja. Ja sam legalist, stojim iza svojih pogrešaka i svega. Ne može mi suditi nitko tko nije bio u mojim cipelama. Stojim iza svega što sam učinio u životu. Ponavljam, legalist sam. Nemam problem s pravosuđem. Ali, dobio sam otkaz, kao, zbog podizanja optužnice. To apsolutno nije istina! U utorak smo imali razgovor, stavljena je meta svima koji komentiraju ligu! Sve je prolazilo dok nisam komentirao udrugu Naš Hajduk. Optužnica im je dobro došla kako bi se ogradili od mene i dali mi otkaz. Zato ih ne poštujem! Da su rekli ono što je istina, a to je da sam im postao preveliki teret i pretežak, onda bi im stisnuo ruku i otišao. Ali, drago mi je HNS našao nekoga tko će platiti novac koji se plaća, rekao bih čak i papka. Oni taj novac nikako ne mogu vratiti, ali amortiziraju štetu time što konkurencija ne može dobiti prava prijenosa. Oni o tom poslu ne znaju ništa. Oni nisu televizija. Oni posao rade u Excel tablicama. Ja sam toga svjestan i mogu razumjeti s baze korporacije. Sad mi je jasno, ali prije nije bilo... HT je njemačka tvrtka koja ostvaruje 150 milijuna eura neto dobiti u Hrvatskoj. I došla je na razinu da ljudi koji vode Hajduk javljaju na tjednoj bazi. Marinku Akrap zovem gospođa Vegeta jer se miješa u sve. Mislim da čak i HT mora nadoplaćavati dodatne gigabajte memorije koliko ona šalje mailova na tjednoj bazi! Ne mogu vjerovati što su dopustili Hajduku - rekao je Jeličić.

- Smijala se kada je vidjela da gostujem u tvojem podcastu, poslao sam joj tu objavu. To je došlo do razine da je Hrvatski Telekom podvio rep Hajduku. Hrvoje Vejić također je otišao zbog pritisaka. On bi znao reći šteta što je napadač Hajduka promašio šansu tijekom emisije, a to je smetalo navijačima Dinama. Pa, čovjek je hajdukovac. Zašto je to problem? Serija "Dva i pol muškarca" nastavila se bez Charlieja Sheena, tako će i ova bez mene. Ja imam onu radikalnu autentičnost nauštrb komfornizma i socijalnog prihvatljivog ponašanja. Takav sam. Ja sam izvan regulacija. Ne može me se kontrolirati. Rastali bi se i bez obzira na ovo. Dobio sam dvije poruke od odvjetnika da će tužiti HT zbog mojeg ugovora. Rekao sam da to ne želim. Ja sam kao naštetio ugledu. Onda bi trebali dokazati pad gledanosti! A to nije bio slučaj. To je sve, po meni, bila dobra propaganda za naš nogomet. Pa, ja razgovaram s našim nogometašima i trenerima. Ja znam biti za****n, ali igrači znaju da nema povlaštenih. U većini emisije bih hvalio ljude. Ali cinične bi scene bile viralne. Mislim da je jedna emisija bila klikanija od većina članaka koji su pljuvali po meni kada sam otišao - ispričao je Jeličić.

Također, nije previše ulazio u detalje oko sudske optužnice.

- Nitko nije veći od zakona. Napravio sam nešto što sam napravio, vidjet ćemo kako će to završiti. Ja se nosim s posljedicama. Ne mislim da sam niti malo bolji ili lošiji čovjek ovisno o presudi. Nazvao me Andrija Jarak kad se to dogodilo. Rekao mi je da bacim mobitel i da mi više neće trebati. Bio je u krivu! Kad si mlad, okupljaš ljude. Kad sazriješ, onda ih filtriraš. Prijatelji su tu kada ih trebaš. Oni su jasni i neugodni kada trebaju biti. Na takav način razmišlja pametan čovjek. S 22 godine sam ostao bez mame, punac mi je umro na rukama, oživljavao sam 10-15 minuta... Bio je najbolji čovjek na svijetu. Otkaz HT-a i lažna svjedočenja me ne mogu zaljuljati. Imam svoju težinu koje sam svjestan. Ne pokušavam se svidjeti svakome. A žao mi je zbog svega dobroga što smo radili s emisijom Studio HNL.