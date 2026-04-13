UŽIVO Vukovar se vratio u utakmicu i smanjio zaostatak protiv Dinama (1:2)

Ulaze Lisica i Hoxha, izlaze Vidović i Bakrar.
Filipović je čudesno spasio Dinamo i s gol crte obranio udarac Robina Gonzaleza.
Bakrar je ubacio, a Shabani je igrao rukom. VAR je dodijelio penal za goste, a Beljo je bio precizan.
Butić je požutio zbog simuliranja.
Vukovar je nakon kornera pogodio vratnicu.
Počelo je drugo poluvrijeme.
Vodstvo Dinama na poluvremenu.
Jedna minuta nadoknade.
Pokušaj Vidovića ide pokraj gola Bulata.
Beljo je fenomenalno glavom pogodio za vodstvo Dinama, to mu je 23. pogodak ove sezone u ligi.
Bude se Vukovarci, Butić se namjestio na ljevicu, prohujalo je pokraj vratnice.
Nova šansa Dinama, Bulat je dobro obranio udarac Belje.
Dinamo je par puta došao do šesnaesterca Vukovara, ali plavi nisu ozbiljnije zaprijetili.
Vidović je poslao loptu malo pokraj vratnice, prva prilika na utakmici.
Gonzalez iz Vukovara je završio na travnjaku.
Počeo je dvoboj u Gradskom vrtu.
Prijenos utakmice možete pogledati na Max Sportu 1.
Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca.
VUKOVAR: Bulat - Bosec, Elez, Vlasenko, Čabrajić - Shabani, Gurlica - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić
DINAMO: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović
Dakle, evo kako stoje stvari u poretku HNL-a:
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos posljednje utakmice 29. kola domaćeg nogometnog prvenstva u kojoj se sastaju posljednjeplasirani Vukovar i vodeći Dinamo. Plavi novom pobjedom žele ponovno odmaknuti Hajduku na dvoznamenkastu prednost na vrhu, a Vukovarcima je preostalo "mečirati" pobjedu Osijeka na Rujevici kako bi si očuvali šanse u borbi za ostanak.
Ovaj sudac Kolaric je jednostavno netalentiran i nema pojma o sudenju, a opcenito jedna od najnetalentiranijih generacija sudaca, nisu zlonamjerni nego samo netalentirani, pojma nemaju, pa ovaj nasrtaj otraga u pete Stojkovica je toliko ocit a niti Kolaric niti VARalica nista.