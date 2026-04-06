SVJETSKI KUP

Hrvatski vaterpolisti uvjerljivo slavili protiv SAD-a

Pariz: Finale turnira u vaterpolu na Olimpijskim igrama između Srbije i Hrvatske
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
06.04.2026.
u 20:18

Najefikasniji u sastavu Hrvatske bili su Loren Fatović i Tin Brubnjak sa po tri gola, po dva su dodali Rino Burić, Marko Žuvela i Zvonimir Butić, dok je trostruki strijelac za SAD bio Nicolas Saveljić.

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija uvjerljivom 16-7 (4-1, 5-1, 4-3, 3-2) pobjedom protiv SAD-a u susretu 1. kola skupine B započela je svoj nastup na turniru Svjetskog kupa Divizije 1.

Hrvatska je pitaje pobjednika riješila još u prvom poluvremenu utakmice kada je ostvarila sedam golova prednosti, bilo je 8-1, pa 9-2 na isteku druge četvrtine, te je nastavak bio tek odrađivanje posla.

U drugom dvoboju 1. kola ove skupine Italija je svladala Španjolsku sa 12-10.

Hrvatska će u 2. kolu u utorak od 14.30 sati igrati protiv Španjolske.

Plasman na završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja, izborit će pet prvoplasiranih reprezentacija iz Alexandropolija.
