Tucak: S obzirom na veliku razliku u kvaliteti, bili su ovo unaprije upisani bodovi i tek sada kreće ono pravo

"Sve osim naše uvjerljive pobjede bilo bi iznenađenje". To je kazao hrvatski izbornik Ivica Tucak najavljujući prvu utakmicu na svom 18. velikom natjecanju na klupi barakuda i uoči dvoboja sa suparnikom kojeg je Hrvatska svaki put uvjerljivo pobijedila, 11 puta ukupno a četiri puta na Prvenstvima Europe.

I tako je i bilo. Hrvatska je u uvertiri kontinentalnog prvenstva što se igra u Beogradu pobijedila nejaku Sloveniju s 20:4 i mirno može čekati utorak i dvoboj s ipak snažnijom, rekli bismo neugodnom, Gruzijom (12:45).

Nakon napadački nešto suzdržanije prve četvrtine (3:1), naši su u drugoj četvrtini pojačali defenzivni pritisak pa se na veliki odmor otišlo s vodstvom Hrvatske 8:2.

Najviše pogodaka naši su zabili u trećoj dionici (sedam) pa se u posljednju četvrtinu ušlo s hrvatskih "plus 12" (15:3).

Reći da je posljednja četvrtina bila odrađivanje posla bilo bi pretenciozno jer je cijela utakmica bila takva. Iz svemira se vidjela razlika u kvaliteti. I kao što je to rekao hrvatski izbornik Ivica Tucak bili su to unaprijed upisani bodovi.

- Nevažno je sada jesam li ja zadovoljan jer je razlika u kvaliteti bila velika. Nemam što zamjeriti mojim igračima. Bitno je da se nitko nije ozlijedio u utakmici u kojoj su bodovi bili unaprijed upisani. A od sada kreće ono pravo, u utorak nas čeka puno ozbiljniji suparnik i budemo li dodavali lopte u ruke suparnika, kao u četiri-pet slučajeva protiv Slovenije, bit ćemo kažnjeni.

S obzirom na to da je centra Luku Lončara izbornik poštedio, da bude što svježiji za Gruzijce, dobar dio vremena na poziciji "sidruna" proveo je Burić, jedini naš reprezentativac koji dolazi iz stranog kluba (Pro Recco). Kako bi se što bolje uigrali s njim u toj ulozi, suigrači su ga tražili a Bura je bio prilično uspješan u iznuđivanju igrača više ali ne i toliko u realizaciji.

No, za razliku od Rina, čak osam njegovih suigrača upisalo se u strijelce. Za Hrvatsku su u ovom susreti zabijali Konstantin Harkov (3), Filip Kržić (3), Marko Žuvela (3), Loren Fatović (3), Andrija Bašić (1), Franko Lazić (2) i Zvonimir Butić (4) koji je kazao:

- Evidentno je da to nije bio suparnik koji je na našoj razini. No, nama je bilo jako važno da osjetimo Arenu. Malo je hladno no naviknut ćemo se.

I Filipu Kržiću bilo je važno da osjeti Beograd Arenu ali i ponešto suparničke čvrstine:

- S obzirom na to da je Gruzija imala protiv Grčke čvršću utakmicu nego mi protiv Slovenije, to bi mogla biti njihova prednost. No, i Slovenci su se postavili čvrsto.

Ni Anti Vukičeviću nije smetalo to što su Slovenci igrali čvrsto:

- Dosta su ratoborni bili ti naši susjedi. Igrala se fizička čvrsta utakmica no uspjeli smo presingom i dobrim plivanjem ostvariti veliku prednost. I važno je da smo imali dobar protok lopte i da je puno igrača zabilo pogotke.