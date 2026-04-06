Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA ODMORA

Riječ kapetana: 'Mi vaterpolisti u reprezentaciji smo i za Božić i za Uskrs jer je netko tako odlučio'

Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
06.04.2026.
u 12:10

Ne bih sada o tome da se moje ime spominje oko Pro Recca. Još je dosta izazova predamnom u sastavu Jadrana, kako u Europi tako i u Prvenstvu Hrvatske, i kada to završi onda ćemo razgovarati što dalje, ističe Marko Bijač

S današnjom utakmicom protiv SAD-a u grčkom Aleksandropoliju (18.45), započet će proces smjene naraštaja u hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji. A njega je, osim izbornika Ivice Tucka, najavio i kapetan Marko Bijač koji je, odlaskom Josipa Vrlića (39) i Luke Lončara (38), sada najstariji reprezentativac.

- Na ovom natjecanju sam uvjerljivo najstariji član nacionalne vrste. Novim dečkima u reprezentaciji trebat ćemo svi zajedno dati malo vremena da se prilagode na ovu razinu natjecanja koje je ipak za stepenicu viši od klupskog. I vas medije pozivam na strpljenje jer to su igrači koji su se na klupskoj razini dokazali a sada im na ovoj razini treba podrška. Oni posjeduju izniman talent a ja ću, sa ostalim starijim igračima i stožerom, učiniti sve da im maksimalno olakšamo tu prilagodbu. Imamo dosta vremena do tog prvog velikog natjecanja, a to je Svjetsko prvenstvo u Budimpešti u ljeto 2027. godine, i ja vjerujem da ćemo tada imati ponovo jednu iznimno kvalitetnu reprezentaciju.

Izbornik Tucak je pričao sa starijim igračima kojima se zahvalio. Je li o tome pričao i s kapetanom?

- Naravno da jest. Pričam često s izbornikom. Dosta smo analizirali naše nastupe na Svjetskom prvenstvu u Singapuru i Prvenstvu Europe u Beogradu kako bismo napravili neki iskorak.

Na glasu kao jedan od najboljih svjetskih vratara, kapetan je tu i da mentorira mlade suigrače pa tako i svog potencijalnog nasljednika među vratnicama Ivana Maura Čubranića.

- On je jedan od tih mladih koji obećavaju. On je puno puta dokazao svoj talenat i ovo će mu biti dodatan iskorak a ja ću učiniti sve sa ostalim suigračima da mu maksimalno olakšamo. On posjeduje tu kvalitetu i on je neupitna budućnost hrvatskog vaterpola.

A to bi, na svoj način, trebao biti i Australac Luke Pavillard, koji je u svojim ranim 30-im odlučio pristupiti hrvatskoj reprezentaciji s kojom želi osvojiti neki trofej. A riječ je o ljevorukom napadaču, a takvi su uvijek traženi, kojem je majka Hrvatica.

- Pavillard nam može donijeti ubojitost, izvrstan je šuter. I njemu će trebati dati vremena, dolazi u novu reprezentaciju no to je iskusan igrač koji igra dugo godina na reprezentativnoj razini.

Priupitan je kapetan i o još jednom potencijalnom pojačanju ali onome za Pro Recco. A to bi trebao biti upravo Marko Bijač.

- He, he. Ne bih sada o tome. Ništa još nije riješeno. Još je dosta izazova preda mnom u sastavu Jadrana, kako u Europi tako i u Prvenstvu Hrvatske, i kada to završi onda ćemo razgovarati što dalje.

Vaterpolisti imaju peh da se uvijek moraju reprezentativno okupljati za vrijeme katoličkih blagdana. Oko Božića se spremaju za Prvenstvo Europe a evo sada su i za Uskrs angažirani.

- Što god da kažem uzaludno je. To odlučuju ljudi koji vode europski i svjetski vaterpolo, kalendar je takav a na nama igračima je da se prilagodimo. Nažalost je tako, nemamo izbora.

O Svjetskom kupu koji kreće danas Bijač kazuje:

- Ovo je natjecanje na razini onih najvećih, svjetskih i europskih prvenstava. Čekaju nas sjajni suparnici, reprezentacije iz samog svjetskog vrha, pa će svaka utakmica biti izazov za sebe. Naročito stoga što nastupamo u novom sastavu. Ne trebamo se odveć opterećivati ishodima već moramo gledati sebe i da ovaj turnir shvatimo kao početak neke nove hrvatske vaterpolske priče. I da iz utakmice u utakmicu sve bolje. To je primarni cilj.

Je li njegova ideja završiti reprezentativnu priču na Olimpijskim igrama u Los Angelesu?

- To je još uvijek daleko. Došao sam u tu neku fazu da idem iz sezone u sezonu. Trenutačno se osjećam maksimalno motivirano. Bogu hvala zdrav sam i dok bude tako reprezentacija će meni uvijek biti svetinja i dok budem potreban, i dok budem osjećao motiv, bit ću joj na raspolaganju.

 
Ključne riječi
Ivica Tucak Svjetski kup Marko Bijač Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!