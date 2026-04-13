Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOMENTAR

Iluzorno je očekivati jednu stvar od Dinama, ali kad imaju ovakvog igrača, onda nema nikakve brige

Osijek: Vukovar i Dinamo sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
13.04.2026.
u 20:14

Nije bilo tečne igre Dinama kao u prijašnjim susretima. Za to je kriv i Vukovar koji je stao čvrsto u obranu, u dupli blok kojeg doista nije bilo lako probiti, a Vukovarcima su pomogli i igrači Dinama sa svojih dosta tehničkih grešaka

Nagledali smo se sjajnih partija Dinama u ovom proljeću, vidjeli bezbroj krasnih poreza. Plavi su imali sjajne ideje i pretvaraili ih u djelo, a uza sve to punili su mreže suparnika. Doista je iluzorno očekivati da će tako Dinamo odigrati baš svaku utakmicu, morala se dogoditi i pokoja slabija partija. Takva je bila u Osijeku u srazu s Vukovarom. Nije bilo tečne igre Dinama kao u prijašnjim susretima. Za to je kriv i Vukovar koji je stao čvrsto u obranu, u dupli blok kojeg doista nije bilo lako probiti, a Vukovarcima su pomogli i igrači Dinama sa svojih dosta tehničkih grešaka. 

No, i u takvoj igri u kojoj je Dinamo cijelo vrijeme imao posjed plavi su imali 2:0 vodstvo s nova dva pogotka Belje i činilo se da će ovu priču mirno privesti kraju. Samo što tako nije mislio Vukovar i plavima je 'skuhao' i malo panike, uspio je smanjiti, imao priliku i za izjednačenje, ali su se plavi spasili.

I ubrzo poveli s 3:1, samo što ovaj put Beljo nije bio strijelac iako je išao na tu loptu, ali ju je zapravo Elez pospremio u svoju mrežu i 'ukrao' Belji hat-trick. Do kojeg je plavi centarfor došao u sudačkoj nadoknadi. No, kad u momčadi imate ovakvog strijelca kakav je Dion Drena Beljo onda nema brige pa kad se odigra i slabija utakmica. I nikako ne bi bilo pošteno ne pohvaliti vratara Filipović koji je spašavao plave kad im je bilo teško.

S druge strane Vukovar je pokazao da se još ne želi oprostiti od prvoligaškog društva. Protiv  Dinama su odigrali hrabro, imali su svoje prilike, ali oni nemaju Belju s kojim plavi nastavljaju puniti mreže suparnika i sve su bliže rušenju rekorda od 85 postignutih pogodaka iz sezone 2014./15., već sada su na 79, a još je sedam utakmica do kraja

Ključne riječi
HNL Vukovar Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
20:23 13.04.2026.

Beljo je zaslužil igrat u repki

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!