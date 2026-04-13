Iluzorno je očekivati jednu stvar od Dinama, ali kad imaju ovakvog igrača, onda nema nikakve brige

Nagledali smo se sjajnih partija Dinama u ovom proljeću, vidjeli bezbroj krasnih poreza. Plavi su imali sjajne ideje i pretvaraili ih u djelo, a uza sve to punili su mreže suparnika. Doista je iluzorno očekivati da će tako Dinamo odigrati baš svaku utakmicu, morala se dogoditi i pokoja slabija partija. Takva je bila u Osijeku u srazu s Vukovarom. Nije bilo tečne igre Dinama kao u prijašnjim susretima. Za to je kriv i Vukovar koji je stao čvrsto u obranu, u dupli blok kojeg doista nije bilo lako probiti, a Vukovarcima su pomogli i igrači Dinama sa svojih dosta tehničkih grešaka.

No, i u takvoj igri u kojoj je Dinamo cijelo vrijeme imao posjed plavi su imali 2:0 vodstvo s nova dva pogotka Belje i činilo se da će ovu priču mirno privesti kraju. Samo što tako nije mislio Vukovar i plavima je 'skuhao' i malo panike, uspio je smanjiti, imao priliku i za izjednačenje, ali su se plavi spasili.

I ubrzo poveli s 3:1, samo što ovaj put Beljo nije bio strijelac iako je išao na tu loptu, ali ju je zapravo Elez pospremio u svoju mrežu i 'ukrao' Belji hat-trick. Do kojeg je plavi centarfor došao u sudačkoj nadoknadi. No, kad u momčadi imate ovakvog strijelca kakav je Dion Drena Beljo onda nema brige pa kad se odigra i slabija utakmica. I nikako ne bi bilo pošteno ne pohvaliti vratara Filipović koji je spašavao plave kad im je bilo teško.

S druge strane Vukovar je pokazao da se još ne želi oprostiti od prvoligaškog društva. Protiv Dinama su odigrali hrabro, imali su svoje prilike, ali oni nemaju Belju s kojim plavi nastavljaju puniti mreže suparnika i sve su bliže rušenju rekorda od 85 postignutih pogodaka iz sezone 2014./15., već sada su na 79, a još je sedam utakmica do kraja