Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VATERPOLO

Španjolska ipak prejaka za oslabljene Barakude: Briljirao ponajbolji igrač svijeta

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora
Slobodan Sandic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.04.2026.
u 16:53

o tri gola su za Hrvatsku postigli Vlaho Pavlić i Zvonimir Butić, dok je dva dao Tin Brubnjak

Vaterpolisti Španjolske svladali su Hrvatsku s 14-10 (4-3, 5-2, 2-2, 3-3) u utakmici drugog kola skupine B Divizije 1 Svjetskog kupa kojem je domaćin grčki Alexandropoli.

U prvom nastupu u Grčkoj hrvatski vaterpolisti su s uvjerljivih 16-7 nadigrali Sjedinjene Američke Države, dok je Španjolska poražena od Italije 10-12.

Nakon izjednačene prve četvrtine, u kojoj su Španjolci imali stalnu, ali minimalnu prednost, ključnom se pokazala druga dionica. Na startu druge četvrtine Žuvela je pogodio za 4-4, a potom je uslijedio niz od čak pet španjolskih pogodaka.

Odvojila se time Španjolska na 9-4 i to je bio minus koji Hrvatska sve do kraja nije mogla dostići. Najviše što su se izabranici Ivice Tucka približili bilo je 8-11 na startu posljednje četvrtine.

Po tri gola su za Hrvatsku postigli Vlaho Pavlić i Zvonimir Butić, dok je dva dao Tin Brubnjak. Kod Španjolaca je prvi strijelac bio Alvaro Granados s četiri pogotka.

Posljednju utakmicu u skupini B Hrvatska će odigrati u srijedu, a suparnik će biti Italija. Utakmica počinje u 14.30 sati. Trenutačno Španjolska, Italija i Hrvatska imaju po tri boda, ali Talijani imaju utakmicu manje.

Plasman na završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja, izborit će pet prvoplasiranih reprezentacija iz Alexandropolija.

Ključne riječi
Svjetski kup španjolska vaterpolska reprezentacija Hrvatska vaterpolska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!