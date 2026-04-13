Ovo su najveći gubitnici Orbanova poraza: Kreće žestoki obračun s korupcijom, evo tko je na meti

Šesnaestogodišnja vladavina Viktora Orbána završila je u nedjelju navečer. Njegov glavni protukandidat Péter Magyar odnio je uvjerljivu pobjedu na parlamentarnim izborima i osvojio većinu potrebnu za samostalnu vlast. Prema gotovo konačnim rezultatima, Magyarova koalicija osigurala je 138 od 199 zastupničkih mjesta, dok će Orbánov Fidesz imati svega oko 55 mandata i prelazi u oporbu. Orbán je priznao poraz i poručio da će njegova stranka ubuduće služiti Mađarskoj iz oporbenih klupa. "Mađari su danas rekli 'da' Europi i slobodnoj Mađarskoj“, izjavio je oduševljenim pristašama na obali Dunava Péter Magyar, pozvavši dužnosnike bliske Orbánu da podnesu ostavke.

Poraz Viktora Orbána ima velike posljedice izvan mađarskih granica. U Bruxellesu su rezultat s olakšanjem dočekali Ursula von der Leyen i António Costa, jer Mađarska više neće blokirati ključne europske odluke, uključujući pomoć Ukrajini. Von der Leyen je poručila da se "Mađarska vraća svom europskom putu".

Slavlje na ulicama Mađarske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Orbán je ove godine stavio veto na zajam Ukrajini od 90 milijardi eura koji su čelnici, uključujući i njega samog, dogovorili u prosincu 2025. Mađarska je odustala od svog odobrenja nakon što je uvoz ruske nafte prestao teći naftovodom Družba koji prolazi kroz Ukrajinu, što je Orbán rekao da je namjerna taktika Kijeva kako bi pokušao utjecati na izbore slabljenjem mađarskog gospodarstva. Ukrajini su potrebna sredstva kako bi nastavila obraniti se od potpune ruske invazije prije ljeta kada će joj riznica ostati bez gotovine, piše Politico u svojoj analizi.

Predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Mađarskoj u nedjelju navečer. "Ukrajina je oduvijek težila dobrosusjedskim odnosima sa svima u Europi i spremni smo unaprijediti našu suradnju s Mađarskom", rekao je, dodajući da je Kijev spreman na „sastanke i zajednički konstruktivan rad na dobrobit oba naroda“.

Iako Magyar želi dobre odnose s Europskom unijom i vjerojatno će deblokirati europska sredstva, najavio je da će o slanju mađarskog oružja Ukrajini i njezinu ubrzanom pristupanju EU odlučivati referendum. Poraz Orbána predstavlja i težak udarac za američku administraciju Donalda Trumpa i J. D. Vancea, koji su javno podržavali mađarskog premijera. Veliki gubitnik je i Rusija, koja gubi važnog saveznika u Europskoj uniji.

Donald Trump i J. D. Vance

Američki potpredsjednik J. D. Vance posjetio je Orbána u Budimpešti 7. travnja kako bi podržao njegovu kandidaturu za reizbor, hvaleći se da će pobijediti i optužujući EU za miješanje u izbore. Američki predsjednik Donald Trump dao je Orbánu pet javnih podrška u posljednjih šest mjeseci i obećao da će Washington pružiti Mađarskoj ekonomsku podršku. "Moramo osigurati reizbor Orbána za premijera Mađarske, zar ne?" rekao je Vance pristašama Fidesza uz oduševljeni pljesak tijekom skupa na nogometnom stadionu. Ali riječi podrške bile su uzaludne, zadajući udarac Bijeloj kući, koja je sada izgubila svog ključnog saveznika u Europi dok se transatlantski odnosi pogoršavaju.

Magyar ide prema pozornici Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poslovni ljudi i think tankovi povezani s Fideszom

Mreža konzervativnih think tankova koje financira Orbánova vlada spremna je izgubiti operativni novac. To uključuje Mathias Corvinus Collegium, think tank kojim upravlja Orbánov politički direktor i koji lobira kod institucija EU u Bruxellesu. Mađarski poslovni ljudi bliski Fideszu koji dominiraju privatnim sektorom zemlje, uključujući Orbánova prijatelja iz djetinjstva Lőrinca Mészárosa i njegova zeta Istvána Tiborcza mogli bi izgubiti privilegirani pristup fondovima EU i javnim ugovorima. U svom pobjedničkom govoru Magyar je rekao da će osnovati "ured za obnovu nacionalnog bogatstva" u kojem će odvjetnici i policija istraživati ​​kako bi povratili državnu imovinu i strpali iza rešetaka one koji su sudjelovali u korupciji.

Kremlj

Ruski predsjednik Vladimir Putin upravo je izgubio vrijednog saveznika i ključni izvor insajderskih informacija u srcu EU. Posljednjih mjeseci mađarski i međunarodni mediji otkrili su bliske veze između Budimpešte i Moskve, uključujući telefonske razgovore između ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa i njegova ruskog kolege Sergeja Lavrova. Prema tim izvješćima, njih dvojica su razgovarali o internim raspravama EU o sankcijama protiv Rusije, a Szijjártó je navodno obećao podijeliti povjerljive europske dokumente putem mađarskog veleposlanstva.

Europska desnica

Orbán, koji je često obećavao "okupaciju" Bruxellesa i promjenu institucija iznutra, ključna je figura krajnje desne stranke Patrioti za Europu, koja okuplja nacionalističke stranke EU poput francuskog Nacionalnog okupljanja, kojeg predvodi Marine Le Pen, i španjolskog Voxa, kojeg predvodi Santiago Abascal. Orbánov poraz je gubitak i za druge ekstremno desne figure u Europi, uključujući talijansku premijerku Giorgiu Meloni, koja gubi saveznika za pregovaračkim stolom u Bruxellesu.