Jeličić ispričao najteže dane u životu: ‘Preminuo mi je na rukama, oživljavao sam ga 15 minuta...‘

Poznati bivši hrvatski nogometaš i ugledni stručni komentator, Joško Jeličić, bio je gost nove epizode Podcasta Inkubator koja se emitirala u ponedjeljak navečer. Pričao je o raznim temama, a osvrnuo se i na otkaz na Max Sportu te bivšeg poslodavca, Hrvatski telekom. No, otkrio je i neke teške životne trenutke koji zasigurno nisu bili nimalo lagani.
- Griješio sam u životu i snosim posljedice, ali lažno svjedočenje, otkaz u HT-u i takve stvari neće me zaljuljati, imam ja težinu koju nosim, ali mama mi je umrla kad su mi bile 22 godine, kasnije i otac, punac mi je preminuo na rukama, oživljavao sam ga 10-15 minuta...
Potom je otkrio planove za budućnost i rekao kako se i dalje vidi u voditeljskoj ulozi.
- Uspjeh je 85 posto stav, a 15 posto znanje i vještine. Platio sam cijenu za to, svjestan sam da imam još prostora, malo ljudi ima autentičnost, hrabrost, slobodu... Ima ih, ali su u komfor-zoni i ne žele se zamjerati. Malo ima s kojima bih radio. Sam ne bih, stvoren sam za to, za podj**avanje kao Englezi i Talijani u studiju. Evo, htio bih da moj kum Igor Štimac bude uz mene u takvoj emisiji, bila bi to noćna mora! Ili Zvone Boban, pa on ima jezičinu da sam ja Unproforac za njega! Takvi tipovi imaju muda, ne boje se reći...