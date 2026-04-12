Hrvatski izbornik nakon demoliranja Srbije: 'Bilo je određenih sumnji'

Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je peto mjesto na turniru Divizije 1 Svjetskog kupa svladavši u grčkom Aleksandropoliju Srbiju s 11-6 (5-1, 3-1, 2-2, 1-2). Hrvatska se ovom pobjedom kvalifikacirala za završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja.

Kod Hrvatske je Kosta Harkov postigao 4 gola, Loren Fatović tri, a Zvonimir Butić dva gola, dok je vratar Mauro Čubranić imao 11 obrana. Srbe je predvodio Nikola Jakšić s dva postignuta gola.

U prvom susretu od finala Olimpijskih igara u Parizu i u utakmici u posve neuobičajenom terminu od 8 sati ujutro, Hrvatska je potpuno nadigrala Srbiju. Barakude su povele s 5-0, na poluvremenu je bilo 8-2 i mirno su riješili susret u svoju korist, postigavši i jednu od najuvjerljivijih pobjeda ikada protiv velikog rivala.

"Generalno, mislim da smo odigrali lijep turnir. Formirajući novu reprezentaciju, jasno da je bilo i određenih sumnji. Nismo imali puno vremena za detaljnije pripreme, već smo ovo odradili ‘u hodu’. Ovi rezultati, same igre, pa onda i plasman na završni turnir Svjetske lige nam daju za pravo vjerovati da smo na pravom putu. Vjerujem da smo formirali odličnu momčad u kojoj će sigurno biti još nekih određenih promjena, ali već sada je ovo ogroman zalog za budućnost. Moramo imati u vidu da je ovdje jedno 4-5 mladića koji su praktički ‘do jučer’ bili juniori, a koji će dugački niz godina biti okosnica hrvatske reprezentacije. Još je puno posla ispred nas, to je jasno, ali stvoren je temelj zdrave i odlične reprezentacije", rekao je izbornik Ivica Tucak, dok je centar Viktor Tončinić dodao:

"Rekao bih da smo sasvim korektno odigrali turnir budući da smo pomlađena reprezentacija. Mislim da smo mi mlađi dali velik obol ovoj igri. Cilj je bio plasirati se u Sydney. Naravno, imali smo dobrih i loših trenutaka, ali ima prostora za napredak. Bilo bi jedino bolje, ali to se tiče organizacije turnira, da smo imali barem dva dana sloboda, za odmor, ne samo jedan. Pogotovo to dolazi do izražaja na centarskoj poziciji gdje se borite s bekovima, jako je teško i naporno onda igrati iz dana u dan, ali preživjeli smo i idemo dalje."