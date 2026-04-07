Težak prizor

Hrvat je mogao ostati bez oka, šokantna fotografija obilazi svijet: 'Ozljeda je ozbiljna'

Zagreb: Hrvatska i Španjolska u finalu Europskog prvenstva u vaterpolu
07.04.2026.
u 14:40

"Ozljeda je ozbiljna i zahtijeva dodatne pretrage. Luka, želimo ti brz i siguran oporavak", napisao je HVS uz šokantnu fotografiju

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija uvjerljivom 16-7 (4-1, 5-1, 4-3, 3-2) pobjedom protiv SAD-a u susretu 1. kola skupine B započela je svoj nastup na turniru Svjetskog kupa Divizije 1.

Osim pobjede, utakmicu je obilježila i nezgoda koju je imao Luka Bukić. Vaterpolo, je, naime, kontaktni sport, ponekad vrlo grub i surov, a ozljede često znaju biti jako nezgodne. Tako je u jučerašnjoj utakmici Luka Bukić dobio prst u oko i samo pukom srećom sve je završilo (relativno) dobro.

Hrvatski vaterpolist mogao je lako ostati bez oka. Srećom, čini se da je sve prošlo dobro. Fotografija koju je objavio i Hrvatski vaterpolski savez brzo je počela obilaziti svijet, objavili su je mnogi strani portali.

"Ovo je vaterpolo u svom najrealnijem izdanju. Vaterpolo zna biti itekako grub sport, a to je pokazala i situacija s kraja utakmice protiv SAD-a, kada je Luka Bukić zadobio udarac prstom u oko. Možda zvuči bezazleno, ali fotografija govori drukčije. Iz stožera javljaju da je Luka dobro, nema vidljivog oštećenja rožnice, no vid je trenutačno zamućen i slijedi oporavak izvan bazena. Ozljeda je ozbiljna i zahtijeva dodatne pretrage. Luka, želimo ti brz i siguran oporavak", napisao je HVS uz šokantnu fotografiju.
