Ne zna se kada je Pavlek stigao u Kazahstan, zašto nije uhićen u Turskoj...

Gdje je Vedran Pavlek , donedavno alfa i omega hrvatskog skijanja, protiv kojeg je USKOK prije desetak dana pokrenuo istragu zbog sumnje da je iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) godinama izvlačio i na koncu izvukao 30 milijuna eura, pitanje je za milijun eura. Zašto? Pa zato što je ta priča, najveća afera hrvatskog sporta u njegovoj povijesti, prepuna rupa od samog početka i svakim danom postaje sve čudnija.

Pavlek je lociran u Turskoj.



Na dan kada su po nalogu USKOK-a počela uhićenja zbog sumnje da su Pavlek i osobe koje su s njim osumnjičene za to da su iz HSS-a izvukle 30 milijuna eura tijekom zadnjih desetak godina, Pavlek nije bio u Hrvatskoj. Njegova odvjetnica Laura Valković 27. ožujka medijima je nakon odluke suca istrage zagrebačkog Županijskog suda da se Pavleku odredi istražni zatvor, među ostalim i zbog opasnosti od bijega, kazala da on nije bio u bijegu, već na godišnjem odmoru izvan Hrvatske. Ona je tada kazala i da ne može biti u bijegu jer nije imao saznanja da se protiv njega vodi kazneni postupak. Večer prije, dakle 26. ožujka, Ivan Turudić u razgovoru za RTL, govoreći o tijeku uskočko-policijske akcije i onome za što se Pavleka i ostale sumnjiči, kazao je da je Pavlek lociran u Turskoj i da je se s njim stupilo u kontakt. Taj "kontakt", prema neslužbenim informacijama, ostvarila je turska policija, koja mu je navodno pretražila i oduzela mobitel(e) i računala. Prema jednoj verziji neslužbenih informacija, tada su mu oduzeli i putne dokumente, po drugoj nisu. Uglavnom, u tom trenutku znalo se kako je Pavlek dospio do Turske: bio je na Zimskoj olimpijadi u Italiji, iz koje je otišao u Dubai, a zatim iz Dubaija, nakon što su SAD i Izrael napali Iran, u Moskvu, iz koje je potom došao u Istanbul. U kojem je, kako je rekao Turudić, lociran.

Kada je za Pavlekom raspisana međunarodna tjeralica?



Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, 28. ožujka medijima je kazao da je za Pavlekom raspisana međunarodna Interpolova tjeralica, da je on i dalje nedostupan hrvatskim vlastima, da je u Turskoj i da je sve oko njega dalje stvar međunarodnog pravnog postupka. No nije precizirao kada je za Pavlekom točno raspisana međunarodna Interpolova tjeralica.

Na osnovi čega je turska policija uopće pretražila Pavlekovu hotelsku sobu i kada je to točno bilo?



U trenutku kada je Turudić izjavljivao da je Pavlek lociran u Turskoj, ispitivanja njegovih suosumnjičenika u USKOK-u još nisu bila dovršena, a to znači da nije bilo doneseno ni rješenje o provođenju istrage. Nije bilo ni odluke o određivanju istražnog zatvora jer je istražni zatvor i njemu i svima ostalima određen 27. ožujka, a neke sudske odluke vezane za istražni zatvor i početak istrage još uvijek nisu pravomoćne. U ovakvim situacijama molbe za ispitivanje i pretrage osoba koje su našim vlastima nedostupne uglavnom se obavljaju preko međunarodne pravne pomoći ili međunarodne policijske suradnje. Je li se tako postupalo i ovaj put, nije poznato, a, prema neslužbenim informacijama, pretrage sobe, računala i oduzimanje mobitela napravljeni su nakon "prijateljske" molbe turskoj policiji.

Je li Pavlek u Turskoj bio uhićen?



Koliko je poznato, nije bio uhićen, jer da jest, ne bi mogao napustiti Tursku te nakon toga otići u Kazahstan, kako je objavilo više medija. Službeno nije poznato ni je li Turska zaprimila Interpolovu tjeralicu, no neslužbeno se može doznati da po njoj nisu postupili. Zašto, to je pitanje na koje nema odgovora, ni službenog ni neslužbenog. Nakon što je u medijima objavljeno da Pavlek više nije u Turskoj, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar pravosuđa Damir Habijan kazali su kako je Hrvatska napravila sve što je trebala da se Pavlek locira, identificira i izruči Hrvatskoj. Spominjali su ponovno i Interpolovu tjeralicu te kako po njoj sve članice Interpola trebaju postupiti. Ministar Božinović naveo je i da je riječ o međunarodnom postupku, koji je osjetljiv te da zbog te osjetljivosti ne može govoriti o detaljima.

Je li Hrvatska Turskoj poslala zahtjev za Pavlekovo izručenje?



Ni na to pitanje nema odgovora. Nakon što je objavljeno da je Pavlek napustio Tursku, 8. travnja više pitanja oko slučaja Pavlek poslali smo MUP-u, DORH-u, USKOK-u i Ministarstvu pravosuđa. Zanimalo nas je i kada je točno raspisana Interpolova tjeralica, je li ona poslana Turskoj, je li Pavlek u Turskoj bio službeno uhićen, je li za njim raspisan i europski uhidbeni nalog, ima li on osim hrvatskog još neko državljanstvo i ako da, koje. Nijedna od navedenih institucija nije odgovorila na postavljena pitanja, a nakon što su upiti ponovljeni 13. travnja, iz Ministarstva pravosuđa tek je poručeno da je ministar 10. travnja (nekoliko dana od našeg poslanog upita, op. a.) dao izjavu medijima i da je tu sve rečeno....

FOTO Ovo je Pavlekova vila na Ibizi. Nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija, vrijedi milijune

Kako je Pavlek došao do Kazahstana?



Ni to nije poznato, no ako mu turska policija nije oduzela putne dokumente, on je iz Turske mogao otputovati kamo je htio. No više je nego neobično da se nekome, navodno, pretraži soba, oduzmu mobiteli, da se spominje raspisivanje Interpolove tjeralice i da unatoč svemu ta osoba ne bude uhićena. E sada, je li sve navedeno rezultat gluhih telefona između represivno-pravosudnih aparata dviju država, procedura koju je potrebno ispoštovati oko raspisivanja Interpolove tjeralice ili je riječ o nečijoj svjesnoj opstrukciji, teško je reći. I teško da će se to ikada doznati. Barem dok Pavlek negdje ne bude, ako bude, uhićen i izručen Hrvatskoj.

Što se događa s istragom?



Svi Pavlekovi suosumnjičenici, osim Nenada Erora, u istražnom su zatvoru. Istraga je i službeno pokrenuta, a USKOK će tijekom nje ispitivati svjedoke, pregledavati oduzete mobitele i računala, istraživati tijek novca. Svjedoka ima skoro sto, a ovako kompleksne i velike istrage gotovo u pravilu imaju i nekoliko proširenja istrage, do kojih dolazi nakon analize dokaznog materijala. U kojem će se pravcu i hoće li se ova istraga širiti, tek će se vidjeti, no s obzirom na imena koja se spominju u priči vezanoj za isplatu novca na ruke, ne bi začudilo ni da se na koncu u uskočko-policijsku mrežu zaplete još pokoji kapitalac.