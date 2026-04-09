VAŽNA POBJEDA

Hrvatski vaterpolisti pobijedili Nizozemsku i ostali u igri za zavšnicu Svjetskog kupa

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora
Slobodan Sandic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
09.04.2026.
u 16:30

Hrvatska će u 2. kolu u subotu od 12.30 sati igrati protiv SAD-a, reprezentacije koju je u ponedjeljak svladala sa 16-7, dok će nastup u Alexandropoliju okončati u nedjelju utakmicom protiv Srbije

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija 12-8 (3-1, 2-2, 3-2, 4-3) pobjedom protiv Nizozemske započela je borbu za peto mjesto na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju, posljednje koje vodi na završni turnir koji će se igrati u srpnju u Sydneyu.

Loren Fatović i Tin Brubnjak su sa po tri gola predvodili Hrvatsku, Marko Žuvela i Konstantin Harkov su dodali po dva, dok su Bilal Gbadamassi, Marnick Snel i Lars ten Broek bili dvostruki strijelci za Nizozemsku.

Nakon poraza od Španjolske i Italije u prethodna dva nastupa, Hrvatska je protiv Nizozemske držala kontrolu rezultata od početka do kraja. Nakon što je stvorila dva gola prednosti u prvoj četvrtini više niti jednom nije dopustila Nizozemskoj približavanje.

U drugoj utakmici 1. kola razigravanja od petog do osmog mjesta SAD su svladale Srbiju sa 14-12.

Hrvatska će u 2. kolu u subotu od 12.30 sati igrati protiv SAD-a, reprezentacije koju je u ponedjeljak svladala sa 16-7, dok će nastup u Alexandropoliju okončati u nedjelju utakmicom protiv Srbije.
