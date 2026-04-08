Žuvela: Tko god je slagao ovaj sustav natjecanja taj nije iskusio sport na ovoj razini

Prvi dio natjecanja na Svjetskom kupu, hrvatski vaterpolisti završili su s jednom pobjedom i dva poraza. Nakon uvjerljive pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama (16:7), za momčad izbornika Ivice Tucka uslijedili su porazi od svjetskog prvaka Španjolske (10:14) a potom i Italije (11:13).

A u utakmici protiv Talijana, protiv kojih nije igrao Bukić radi ozljede oka, strijelci za našu reprezentaciju bili su Lazić (2), Pavlić (2), Harkov (2), Brubnjak (1), Tončinić (1), Burić (1), Radan (1) i Butić (1) dok je Bijač imao šest obrana. Kod suparnika najviše su zabili Iocchi Gratta (3), Cassia (2) i Cannella (2) dok je njihov vratar Nicosia imao devet obrana.

A u te dvije utakmica pomlađena Hrvatska nije iskazala kvalitetu koja bi joj otvorila vrata pobjede ali nije bila ni podređena do mjere koja bi izazvala neku depresiju.

- Rezultatima ne možemo biti zadovoljni jer nismo osigurali ta prva dva mjesta koja vode na završnicu Svjetskog kupa, no što se tiče igre ove novoformirane momčadi, u kojoj imamo više mlađih, možemo reći da smo pružili tri dobre partije. I u izgubljenim utakmicama bilo je naznaka dobre igre i na pravom smo putu da u nadolazećem vremenu budemo bolji - kazao je Marko Žuvela najavivši što još predstoji barakudama na ovom turniru u Aleksandropoliju:

- Tko god je slagao ovaj sustav natjecanja, a složio je šest utakmica u sedam dana, taj nikad nije osjetio sport na ovoj razini na kojoj nije moguće pružiti svoj maksimum već sljedeći dan a kamoli u svih šest utakmica u samo sedam dana. Tu smo gdje jesmo i na nama je da predstavljamo Hrvatsku u najboljem moguće svijetlu.

Kako su se mladi igrači uklopili u sastav seniorske vrste, o tome je nešto govorio mladi vratar Ivan Mauro Čubranić:

- Mislim da su se svi mladi igrači dobro uklopili. Iz svake od ovih utakmica možemo izvući neku pouku. Iz prve pobjedu koja nas je čak malo i iznenadila s obzirom koliko je to dobro izgledalo. Porazi su nam ukazali neke stvari koje moramo analizirati i popraviti.

S obzirom na to da kažu da je obrana ključ uspjeha u modernom vaterpolu, gdje Čubranić vidi prostor za bolju obranu?

- S promjenom pravila dolazi do više kontakta pa je i sudački kriterij odlučujući. Ovisi o njima hoće li nešto svirati ili ne. Bitna je agresivnost, koja mora biti na maksimalnoj razini.

Koliko je snage ostalo za još tri utakmice u četiri dana?

- To je odveć ubojit ritam. Vidi se da su igrači umorni no moramo to nekako izgurati - kazao je Čubranić.

U sljedećem susretu Hrvatska će, već u četvrtak, započeti razigravati za plasman od petog do osmog mjesta pri čemu peto mjesto donosi plasman na završnicu Svjetskog kupa u Sydneyju. A da bi u tome uspjele, barakude moraju biti najbolje u novoj skupini koju će činiti Srbija, Nizozemska i SAD.