SVJETSKI KUP

Hrvatska upisala i drugi poraz, ali i dalje je u igri za prolazak dalje

Vukovar: Posljednje pripreme muške vaterpolo reprezentacije uoči Svjetskog kupa u Bukureštu
08.04.2026.
u 18:11

Hrvatska će se tako nakon pobjede nad SAD-om, te poraza protiv Španjolaca i Talijana boriti za peto mjesto

Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u utakmici B skupine Svjetskog kupa Divizije 1 u grčkom gradu Alexandrupoulosu od Italije 11-13 (1-2, 6-5, 2-4, 2-2) i borit će vjerojatno za poredak od 5. do 8. mjesta.  

Nakon što je na poluvremenu bilo 7-7, bitno pomlađena hrvatska vrsta je treći period dvoboja izgubila s 2-4, a taj zaostatak nisu uspjeli stići u zadnjoj četvrtini. 

Početkom treće četvrtine je Italija povela prvi put s dva pogotka (9-7), što su Barakude uspjeli sustići, no nažalost, ne i povesti iako su imali napad s dvojicom igrača više. Italija se do kraja četvrtine opet odvojila (11-9), da bi početkom zadnje četvrtine bilo i plus 4 za Italiju, koja je time riješila pitanje pobjednika.

Kod Hrvatske su po dva gola zabili Kosta Harkov, Franko Lazić i Vlaho Pavlić, dok je Marko Bijač završio sa šest obrana. Matteo Iochi Gratta bio je prvo ime kod Talijana, dok je vratar Gianmarco Nicosia imao devet obrana. 

Hrvatska će se tako nakon pobjede nad SAD-om, te poraza protiv Španjolaca i Talijana boriti za peto mjesto. Italija, koja je za razliku od gotovo svih drugih selekcija, došla u Grčku u najjačem mogućem sastavu, osvojila je skupinu s maksimalne tri pobjede i u polufinalu ide vjerojatno na domaćina Grčku. 

 S turnira u Grčkoj pet prvoplasiranih momčadi osigurat će plasman na završni turnir Svjetskog kupa koji će se održati u australskom gradu Sydneyu (22. – 26. srpnja).
