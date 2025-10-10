Hrvatsko domoljublje se razlijegalo pod budnim okom maršala Tita: 'U mom lokalu nikome nije smetao'

Bio je to nezaboravan hrvatski dan u Pragu! Kako i ne bi, kad je ovo bila posljednja velika, jaka kvalifikacijska utakmica vatrenih u ovom ciklusu – s najjačim suparnikom s kojim je Hrvatska igrala ove godine.

Središnji navijački događaj u Pragu organizirao je Klub navijača “Mi Hrvati”. Bilo je to izvrsno isplanirano okupljanje navijača u irskom pubu Beckett’s u širemu središtu češke metropole. Vlasnik puba, vrijedni Mostarac koji je za ovu zgodu želio ostati anoniman, praktično nije posustajao cijelu srijedu i četvrtak, pazeći i na najmanju sitnicu da se Hrvati pristigli iz cijele Europe osjećaju kao da su u domovini.

Pogled iz sobe na travnjak

Tako je već u srijedu navečer ovim kvartom odjekivala hrvatska pjesma, u izvedbi dvojice raspjevanih Hrvata iz Hannovera, jednog harmonikaša i gitarista. Pub je pun hrvatskih navijača u dresovima reprezentacije, pivo je teklo u potocima. A to je bio tek početak...

Zanimljivu scenu doživjeli smo prije treninga na stadionu Fortuna Arena, na kojemu je Češka ugostila Hrvatsku. Jedan kontingent naših navijača iskrcao se iz autobusa upravo ispred stadiona, budući da su rezervirali hotel koji je upravo u sklopu stadiona, hotel Eden. Uz malo sreće – a ne znamo je li se posrećilo nekome od naših ljudi – u njemu ste mogli rezervirati sobu iz koje puca pogled na zbivanja na travnjaku Fortuna Arene. Tako biste utakmicu mogli gledati ogrnuti u frotirni ogrtač, uz konzervu piva iz sobnog mini-bara i indijske oraščiće.

Tijekom četvrtka u Prag je stigla glavnina hrvatskih navijača. U prijepodnevnim satima razmiljeli su se po središtu predivnoga Praga, a poslije 15 sati počeli su stizati u okupljalište ispred irskog puba i unutar njega. Opet je zasvirala harmonika, došao je i bubnjar, i krenule su navijačke budnice i domoljubne pjesme... S jedne strane ulice razlijegalo se hrvatsko domoljublje, a točno nasuprot, u susjednom lokalu Leggero, sa šanka razdraganu masu promatrao je portret – maršala Tita. Tita u svečanoj svjetloplavoj odori. Pitali smo osoblje tog lokala otkud Tito ovdje i neće li ga hrvatski navijači možda doživjeti kao provokaciju.

– Naš gazda, Mostarac Mirza Hadžić, veliki je Jugoslaven, a i mi koji ovdje radimo dolazimo iz raznih krajeva Juge: Crne Gore, Hercegovine... – kaže nam konobar, a na njega se nadovezuje gazda Hadžić:

– Bilo je i u mom lokalu hrvatskih navijača, ali nikome, baš nikome Tito nije smetao – nasmijao se Hadžić.

Njegov pak stric, vlasnik spomenutog Beckett’sa, okupio je navijače i finom okrepom: porcijama gulaša za šest eura i finim, opojnim češkim pivima, pa je raspoloženje bilo vrhunsko. Naravno, uokolo puba stalno su patrolirali pripadnici češke policije, za svaki slučaj, ako bi se stvari otele kontroli.

Nešto prije 18 sati navijači su iz centra Praga krenuli pješice prema stadionu Fortuna Arena, uz pjesmu i skandiranje, praćeni znatiželjnim pogledima iznenađenih Pražana. Na utakmici Češka – Hrvatska u sektoru za gostujuće navijače bilo je 900 glasnih, raspjevanih simpatizera Hrvatske, a HNS je dobio još 200 ulaznica za VIP tribinu.

Luka prvi put u Češkoj

Inače, zanimljiv detalj zbio se na press konferenciji dan uoči utakmice Češka – Hrvatska. Češki novinar iznenadio je Luku Modrića konstatacijom kako naš kapetan nikada nije nastupio na češkom tlu – ni za jedan svoj klub, ni za reprezentaciju, ni u jednoj dobnoj kategoriji. Nevjerojatno!

No nije samo Luka debitant u Češkoj s vatrenima – naime, Češka je jedna od pet europskih zemalja na čijim teritorijima naša reprezentacija nikada nije nastupila. To su uz Češku još i Luksemburg – protiv kojeg Hrvatska nikada u svojih 35 godina nije igrala, zatim Kosovo – protiv kojeg smo 2016. godine igrali u albanskom Skadru, zatim Crna Gora – s kojom ćemo igrati u studenom u Podgorici, te Moldavija – s kojom smo igrali dvije prijateljske utakmice kod kuće.

Za one koji ne znaju, a žele gledati Hrvatsku na još jednom kvalifikacijskom gostovanju, ono će se dogoditi 17. studenoga u Podgorici. Nadamo se da će se ta utakmica igrati u revijalnom tonu – što bi značilo da je Hrvatska već osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo.