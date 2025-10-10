Češki mediji: Dio tribina bio je šokiran zbog Hrvata, a nikome nisu bila jasne sudačke odluke

Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju. Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

Češki portali su djelomično zadovoljni utakmicom i remijem njihovih reprezentativaca. Medij Idnes.cz navodi: 'Morali smo pobijediti Hrvate kako bismo ih preskočili i ostali u igri za izravan plasman. Odigrali smo bolje nego u lipnju u Osijeku, gdje smo primili pet pogodaka. Ipak, stvorili smo premalo prilika. Možda smo igrali previše oprezno kako prvi ne bismo primili gol. Možda nam protivnik jednostavno nije dopustio više. Dio tribina je bio bučan, inače podrška nije bila jako žestoka. Deseci sjedala ostali su prazni, a na tribinama je bilo i mnogo gostujućih navijača, hrvatske zastave visjele su po cijelom stadionu'.

- Inače, Hrvati nisu odigrali ništa posebno. Kad nisu znali što s loptom, dali bi je Modriću da nešto smisli. Legendarni četrdesetogodišnji veznjak pokušavao je kreirati, ali su suigrači uglavnom gubili loptu, dali bi se izgurati, izgubili bi duel. Bili su vrlo neprecizni, teško su se nosili s agresivnom igrom Čeha, u stisci se nisu libili izbiti loptu. Naše najbolje razdoblje trajalo je pet minuta u prvom dijelu, a završilo je udarcem Provoda, lopta se odbila od Šutalove noge u ruku, ali sudac je gestikulirao rukama kao da govori 'ne, neću to dosuditi kao jedanaesterac'. Naši igrači tražili su penal, dio publike bio je u šoku, ali ostatak se nije suviše bunio - zaključuje spomenuti izvor.

- Odigrali smo najbolju utakmicu u eri izbornika Ivana Hašeka, ali nemamo se čemu veseliti. Naše nade za izravan plasman su gotovo ugašene i igrat ćemo dodatne kvalifikacije za plasman na svjetsku smotru. Za izravan odlazak u Ameriku moramo osvojiti više bodova u zadnje dvije utakmice od Hrvata, koji će igrati tri, a to je u sferi znanstvene fantastike. Ova utakmica nije nam podigla nadu, ali je djelomično spasila naš ugled. Igrali smo dobro u prvom dijelu, ali kako je utakmica odmicala, Hrvati su bili bliže golu - piše Sport.cz.

- Šulc je bo osobni Modrićev čuvar. U prvom dijelu, dok je češkoj momčadi bilo dovoljno snage za zahtjevan stil igre, praktički je zaustavio i isključio iz igre ključnog dirigenta gostujuće ekipe, što je Česima pomoglo u održavanju kontinuiranog pritiska. Česi su tražili penal kod jednog udarca. Lopta je pogodila Josipa Šutala u ruku, ali je sudac odmah pokazao da to nije kažnjivo igranje rukom jer se lopta odbila od Šutalove noge. "Česi se nisu bojali uletjeti s devetoricom u kazneni prostor, a u nekim situacijama nikome nisu bile jasne odluke francuskog suca Francoisa Letexiera - dodaje iSport.