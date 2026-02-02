Večernji list
FOTO Pogledajte kako je doček rukometaša izgledao prošle godine, bilo je nezaboravno
Iako je grad Zagreb otkazao doček srebrnih rukometaša, organizaciju je preuzela Vlada RH i on će se održati danas u 18 sati. Sve je potvrđeno, a trebao bi nastupiti i Marko Perković Thompson
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Ovo su slike s prošlogodišnjeg dočeka, kada su se rukometaši vratili iz Norveške sa srebrnom medaljom s Europskog prvenstva.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Trg je doslovce gorio, a mnoštvo ljudi na njemu bilo je već nekoliko sati prije dolaska rukometaša.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Rukometaše je tada zabavljao Marko Perković Thompson, koji bi trebao nastupiti i danas.
Foto: Dario Topić
Iako ga iz Grada Zagreba nisu željeli, Vlada je najavila da će "ispuniti sve želje rukometašima", a tek treba vidjeti kakav će biti protokol.
Foto: VL
Očekuju se, kao i lani, deseci tisuća ljudi na glavnom zagrebačkom trgu
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Dario Topić
Foto: Čitateljica
Foto: VL
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
