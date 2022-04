Hrvatski rukometaši u šoku zbog Denisove smrti: Htio sam ga dovesti u klub...

Smrt hrvatskog rukometaša Denisa Tota u Skoplju odjeknula je Sjevernom Makedonijom, Hrvatskom i rukometnim svijetom u cijelosti, što su nam potvrdili trener Tatrana Prešova Slavko Goluža te igrač Vardara i hrvatske reprezentacije Ante Gadža.

- Strašno je to što se dogodilo. Dečka nisam tako dobro poznavao, znali smo se pozdraviti i izmijeniti nekoliko rečenica kada bi igrali jedan protiv drugoga. Nismo se viđali ni družili izvan rukometa. Naravno da cijeli grad priča samo o tome. Što se tiče eventualnog napada na njega to me čudi jer ovdje u Makedoniji, a posebno u Skopju, svi vole rukomet - kazao je Gadža pa nastavio:

Foto: Facebook

- Osobno nisam imao nikad nikakvih problema u gradu i ne vjerujem da ga je netko napao iz čista mira. Svakakve priče kruže, tako da ne znam što bi rekao, a da je približno istini. Suigrači u svlačionici pričali su da ga je našla konobarica iz tog kafića gdje se to dogodilo, kako leži u travi. Navodno je ona pozvala hitnu. Ne znam hoće li se zbog svega ovoga odigrati naša utakmica s njima. Naime, u subotu bismo morali kod njih gostovati u prvenstvenom susretu.

Potresen je i Goluža, nikad nije ugodno čuti takve informacije.

- Prije dvije sezone htio sam ga dovesti u klub. Preporučio mi ga je menažder Filip Serdarušić. U to vrijeme tražili smo dobrog desnog vanjskog. Dečko je imao dosta međunarodnog iskustva, visok je preko 1,90 metara i bio mi je zanimljiva opcija. Nazvao sam ga, popričali smo, ali smo se na kraju odlučili za drugog ljevaka - kazao nam je Goluža.