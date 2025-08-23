Naši Portali
PRVO KOLO

Hrvatski reprezentativci briljirali u Bundesligi: Kramarić, Majer i Jakić srušili favorite

DFB Cup - First Round - Hansa Rostock v TSG 1899 Hoffenheim
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
23.08.2025.
u 19:00

Započelo je natjecanje u njemačkoj Bundesligi, a već u prvih nekoliko susreta je nastupilo mnoštvo hrvatskih reprezentativaca

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Andrej Kramarić odigrao je čitav susret za Hoffenheim u iznenađujućoj 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Bayera iz Leverkusena u susretu 1. kola njemačkog prvenstva. Bayer je poveo golom Quansaha (6), da bi Asllani (25) i Lemperle (52) kreirali preokret.

Svih 90 minuta odigrao je i Lovro Majer u 3-1 gostujućoj pobjedi Wolfsburga kod Heidenheima. Za pobjednike su strijelci bili Skov Olsen (20), Svanberg (66) i Amoura (87-11m), a za domaće Scienza (29).

FOTO Goran Ivanišević, Slaven Bilić i sportska elita Balkana zajedno u Sarajevu
DFB Cup - First Round - Hansa Rostock v TSG 1899 Hoffenheim
1/14

Punu minutažu u pobjedi svoje momčadi imao je i Kristijan Jakić koji je odigrao svih 90 minuta za Augsburg u 3-1 gostujućem slavlju kod Freiburga. Giannoulis (32), Matsima (42) i Wolf (45+2) riješili su pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu da bi Grifo (58-11m) samo ublažio poraz domaćih. Nediljko Labrović ostao je na klupi Augsburga, dok Igor Matanović nije bio u sastavu Freiburga.

Josip Juranović ušao je u igru u 84. minuti, dok je Marin Ljubičić ostao na klupi Union Berlina u 2-1 domaćoj pobjedi protiv Stuttgarta. Ansah (18, 45+4) je bio dvostruki strijelac za domaće, dok je Tiago Tomas (86) ublažio poraz gostiju.

Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru
Ključne riječi
Andrej Kramarić Bundesliga strani nogomet

