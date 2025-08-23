Naši Portali
CHAMPIONSHIP

Težak početak za Jakirovića. Hull City prosipa bodove i sve je niže na ljestvici

U 31. kolu HNL-a susreli su se Lokomotiva - Dinamo
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
23.08.2025.
u 17:40

Nakon tri kola Hull City ima četiri boda i zauzima 15. mjesto na tablici. Sljedeći dvoboj očekuje ih za tjedan dana na gostovanju kod Bristol Cityja

Nogometaši Hull Cityja upisali su prvi ovosezonski poraz pod vodstvom Sergeja Jakirovića, izgubivši na domaćem terenu od Blackburn Roversa s uvjerljivih 0:3 u trećem kolu Championshipa. Time je bivši trener Gorice, Dinama i Rijeke doživio prvi ligaški neuspjeh otkako je ovog ljeta preuzeo klupu. U prethodnim nastupima zabilježio je remi i pobjedu u prvenstvu, dok je u EFL kupu ispao nakon remija i poraza na jedanaesterce protiv Wrexhama.

Blackburn je poveo u 18. minuti pogotkom Ryana Hedgesa, njegovim prvim nakon gotovo godinu dana. Početkom nastavka gosti su brzo osigurali visoku prednost. U 47. minuti pogodio je Yuki Ohashi, a samo tri minute kasnije Todd Cantwell postavio je konačnih 0:3. Kod trećeg gola loše je reagirao hrvatski vratar Ivor Pandur, koji nije uspio obraniti ubačaj te je praktički poslužio loptu protivničkom igraču.

Nakon tri kola Hull City ima četiri boda i zauzima 15. mjesto na tablici. Sljedeći dvoboj očekuje ih za tjedan dana na gostovanju kod Bristol Cityja, momčadi koja je skupila pet bodova i trenutno se nalazi na sedmoj poziciji.

FOTO Goran Ivanišević, Slaven Bilić i sportska elita Balkana zajedno u Sarajevu
U 31. kolu HNL-a susreli su se Lokomotiva - Dinamo
1/14

 
Sergej Jakirović Hull City strani nogomet

