Težak početak za Jakirovića. Hull City prosipa bodove i sve je niže na ljestvici

Nogometaši Hull Cityja upisali su prvi ovosezonski poraz pod vodstvom Sergeja Jakirovića, izgubivši na domaćem terenu od Blackburn Roversa s uvjerljivih 0:3 u trećem kolu Championshipa. Time je bivši trener Gorice, Dinama i Rijeke doživio prvi ligaški neuspjeh otkako je ovog ljeta preuzeo klupu. U prethodnim nastupima zabilježio je remi i pobjedu u prvenstvu, dok je u EFL kupu ispao nakon remija i poraza na jedanaesterce protiv Wrexhama.

Blackburn je poveo u 18. minuti pogotkom Ryana Hedgesa, njegovim prvim nakon gotovo godinu dana. Početkom nastavka gosti su brzo osigurali visoku prednost. U 47. minuti pogodio je Yuki Ohashi, a samo tri minute kasnije Todd Cantwell postavio je konačnih 0:3. Kod trećeg gola loše je reagirao hrvatski vratar Ivor Pandur, koji nije uspio obraniti ubačaj te je praktički poslužio loptu protivničkom igraču.

Nakon tri kola Hull City ima četiri boda i zauzima 15. mjesto na tablici. Sljedeći dvoboj očekuje ih za tjedan dana na gostovanju kod Bristol Cityja, momčadi koja je skupila pet bodova i trenutno se nalazi na sedmoj poziciji.